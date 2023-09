Snapchats enorme indflydelse på Gen Z og TikToks budskabsambitioner

Snapchat, en populær social medieplatform, har en betydelig tiltrækning på amerikanske unge, især inden for Gen Z-demografien. Med 397 millioner daglige aktive brugere og rapporterede 90 % af 13- til 24-årige i over 20 lande, der bruger appen mindst hver måned, er Snapchats indvirkning ubestridelig. Brugere åbner appen næsten 40 gange om dagen og sender over 5 milliarder beskeder, kendt som Snaps, til deres nære venner og familie. Faktisk anser Snapchat-brugere deres nære venner på platformen for at have 4 gange større indflydelse på deres købsbeslutninger end berømtheder eller influencers.

Denne rigdom af data fremhæver vigtigheden af ​​Snapchat som et middel for Gen Z til at forblive forbundet med deres sociale cirkler. De relationer, de danner på Snapchat, har betydelig indkøbsindflydelse, i endnu højere grad end andre sociale netværk. I erkendelse af dette søger TikTok, en anden populær social medieplatform, nu at komme ind i meddelelsesområdet.

TikTok offentliggjorde for nylig jobåbninger på sin karriereside, hvilket indikerer dets ambitioner om at udvikle en udvidet chattjeneste. Opslagene henviser til TikTok Social som "beskedteamet på TikTok", hvilket understreger platformens ønske om at forbedre sin beskedoplevelse og problemfrit engagere venner fra det virkelige liv. Kernefunktioner og komponenter, der skal udvikles, inkluderer historie, video-like, kommentar, fanen Venner, fanen Indbakke, Repost, TikTok Now-funktionen og selvstændig app.

Med over 150 millioner aktive brugere i USA og brugere, der bruger tæt på en time om dagen på appen, har TikTok allerede en betydelig del af folks underholdnings opmærksomhed. Ved at inkorporere beskedfunktioner kan TikTok blive en integreret del af brugernes sociale sfærer, hvilket yderligere øger dets indflydelse.

Kilde: Tubefilter podcast – Creator Upload, Snapchat Marketing Page, TikTok Career Page