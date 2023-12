Nvidia's New Bundle Deal: A Gamer's Dream Come True

Nvidia, den førende producent af grafikkort, har netop annonceret en spændende tidsbegrænset bundle-aftale, der helt sikkert vil glæde spillere overalt. Med køb af et hvilket som helst GeForce RTX 40-serie grafikkort kan du nu nyde $60 i abonnementer på to fantastiske spiltjenester – GeForce Now og Xbox Game Pass. Dette tilbud er eksklusivt til produktstakken i RTX 40-serien, som inkluderer de kraftfulde GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti, 4070, 4060 Ti og 4060.

Xbox Game Pass, en af ​​de mest populære spilabonnementstjenester på markedet, giver adgang til et massivt bibliotek med over 100 pc-spil. Fra blockbuster-titler som Starfield og Forza Horizon 5 til elskede franchises som Halo-serien, der er noget for enhver gaming-entusiast. Desuden får abonnenter også adgang til EA Play, en anden gaming-abonnementstjeneste, der tilbyder en række EA-titler såsom Battlefield, Need For Speed ​​og Crysis-serien, sammen med begrænsede prøveperioder for nyligt udgivne spil som Jedi: Survivor og EA Sports WRC.

I mellemtiden er GeForce Now Nvidias cloud-spilstreamingtjeneste, der giver dig mulighed for at spille pc-spil problemfrit på tværs af forskellige enheder. Uanset om du foretrækker spil på din pc, laptop, tablet, telefon, konsol, håndholdt pc eller endda dit tv, så har GeForce Now dig dækket. Det tidsbegrænsede bundt inkluderer et 3-måneders prioritetsabonnement på GeForce Now, der giver dig adgang til en RTX-aktiveret rig og prioriteret serveradgang for hurtigere og smidigere gameplay.

Med et bibliotek med over 1500 spilbare spil sikrer GeForce Now, at du aldrig løber tør for spændende titler at vælge imellem. Det eneste krav er at eje eller leje spillet fra understøttede pc-spilbiblioteker såsom Steam, Epic Games Store, Ubisoft, EA eller GoG.

Gå ikke glip af denne utrolige mulighed! Nvidia-pakken er tilgængelig nu indtil 8. januar 2024, så sørg for at få fat i dit foretrukne RTX 40-serie grafikkort og nyd en fordybende spiloplevelse som aldrig før.

FAQ

1. Hvad er Nvidia-pakken?

Nvidia-pakken tilbyder $60 i abonnementer på GeForce Now og Xbox Game Pass, når du køber et hvilket som helst GeForce RTX 40-serie grafikkort.

2. Hvilke spil er inkluderet i Xbox Game Pass?

Xbox Game Pass giver adgang til en bred vifte af pc-spil, inklusive populære titler som Starfield, A Plague Tale: Requiem, Forza Horizon 5, Microsoft Flight Simulator, Doom Eternal og Halo-serien. Derudover får abonnenter adgang til EA Play, der byder på spil fra Battlefield-, Need For Speed- og Crysis-serien.

3. Hvad er GeForce Now?

GeForce Now er Nvidias cloud-spilstreamingtjeneste, der giver dig mulighed for at spille pc-spil på flere enheder, herunder pc'er, bærbare pc'er, tablets, telefoner, spillekonsoller, håndholdte pc'er og tv'er. Det tidsbegrænsede bundt inkluderer et 3-måneders prioritetsabonnement på GeForce Now, der giver adgang til en RTX-aktiveret rig og prioriteret serveradgang.

4. Hvor mange spil er tilgængelige på GeForce Now?

GeForce Now kan prale af et omfattende bibliotek med over 1500 spilbare spil. Det er dog vigtigt at bemærke, at du skal eje eller leje spillet fra understøttede pc-spilbiblioteker, såsom Steam, Epic Games Store, Ubisoft, EA eller GoG.

5. Indtil hvornår er Nvidia-pakkeaftalen tilgængelig?

Nvidia-pakkeaftalen er tilgængelig i en begrænset periode og slutter den 8. januar 2024. Sørg for at drage fordel af dette tilbud, så længe det varer!