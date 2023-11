4G Galaxy S20-serien modtager november 2023 sikkerhedsopdatering i hele Europa

Ejere af 4G-versioner af Galaxy S20, Galaxy S20+ og Galaxy S20 Ultra kan nu ånde lettet op, da Samsung er begyndt at udrulle sikkerhedsopdateringen fra november 2023 til deres enheder. Tidligere var denne opdatering begrænset til 5G-modellerne; Samsung har dog udvidet sin tilgængelighed til også at omfatte 4G-versionerne, til stor glæde for brugere i flere europæiske lande.

Denne seneste sikkerhedsopdatering, identificeret som firmwareversion G98xFXXSIHWJD, er relativt lille og optager mindre end 500 MB lagerplads. Brugere i Østrig, Bulgarien, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Italien, Luxembourg, Norden, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Sydøsteuropa, Spanien, Schweiz, Baltikum, Tjekkiet, Holland og Storbritannien kan nu få adgang til denne opdatering på deres smartphones i 4G Galaxy S20-serien.

Samsungs sikkerhedsbulletin har indikeret, at denne opdatering primært adresserer mere end 65 sikkerhedssårbarheder og tilbyder forbedret beskyttelse til brugernes enheder. Den introducerer dog ingen nye funktioner eller forbedringer i ydeevnen.

For ejere af 4G Galaxy S20-serien, der bor i et af de førnævnte lande, er opdatering til den seneste sikkerhedsrettelse en ligetil proces. Ved at navigere til Indstillinger og vælge Softwareopdatering, kan brugere tjekke, om den nye opdatering er tilgængelig med det samme. Den alternative metode involverer at downloade firmwarefilen fra en pålidelig kilde og manuelt flashe den på enheden ved hjælp af en Windows-pc og Odin-værktøjet.

Med denne betydelige udvidelse af sikkerhedsopdateringen fra november 2023, fortsætter Samsung med at prioritere sikkerheden og sikkerheden af ​​sine brugeres enheder og sikrer, at deres data forbliver beskyttet.