Nye detaljer dukker op om den næste Nintendo Switch: Mere kraft, men ingen 4K-output

Seneste rapporter tyder på, at den længe ventede efterfølger til Nintendo Switch muligvis ikke er i stand til at udsende spil i 4K-opløsning. Mens specifikke detaljer om konsollen stadig er sparsomme, har kilder afsløret, at den brugerdefinerede Nvidia T239-chip, der rygtes at drive den næste iteration af Nintendo Switch, mangler en deep learning accelerator (DLA)-kapacitet. Dette fravær kan potentielt hindre konsollens DLSS-opskaleringsmuligheder.

DLSS, forkortelse for Deep Learning Super Sampling, har været et fremtrædende diskussionsemne omkring rygternes funktioner i den kommende Nintendo Switch. Den bruger kunstig intelligens til at opskalere grafik med lavere opløsning, hvilket resulterer i forbedret grafik uden at lægge overdreven belastning på systemets hardware. Uden DLA kan Switch 2's potentiale for at opnå 4K-opløsning blive betydeligt påvirket. I stedet kan konsollen være begrænset til 1080p opløsning, med nogle kilder, der foreslår en mulighed for 1440p afhængigt af spillet.

Selvom disse estimater er baseret på spekulationer og ubekræftede oplysninger, giver de anledning til bekymring over Switch 2's muligheder sammenlignet med dens konkurrenter, såsom Xbox Series S. Fraværet af DLA i den rygtede chip kan potentielt differentiere ydeevnen og den visuelle kvalitet af Nintendo. konsol fra andre spilleplatforme.

Nintendo har forblevet mundret om emnet, hvor præsident Shuntaro Furukawa afviste rygter om hardwaredemonstrationer til partnere. Men mens rygterne fortsætter med at cirkulere, opbygges forventningen til den officielle afsløring af den nye konsol, der forventes at finde sted næste år.

Mens fans spændt venter på yderligere detaljer, er det klart, at den næste Nintendo Switch vil byde på mere kraft og forbedret ydeevne. Det er dog stadig uvist, om fraværet af DLA vil have en væsentlig indflydelse på dets grafiske muligheder. I sidste ende bliver spillere nødt til at vente på officielle meddelelser og praktiske oplevelser for at bestemme det sande potentiale i Switch 2.

FAQ

Vil den næste Nintendo Switch understøtte 4K-opløsning?

De seneste rapporter tyder på, at den næste Nintendo Switch muligvis ikke er i stand til at udsende spil i 4K-opløsning på grund af fraværet af en deep learning accelerator (DLA) i den rygtede Nvidia T239-chip.

Hvad er DLSS?

DLSS står for Deep Learning Super Sampling, som bruger kunstig intelligens til at opskalere grafik med lavere opløsning, hvilket resulterer i forbedret grafik.

Hvornår bliver den nye Nintendo Switch afsløret?

Den nye Nintendo Switch forventes at blive afsløret engang næste år, selvom en nøjagtig dato ikke er blevet bekræftet.

Vil Switch 2 være bagudkompatibel?

Mens detaljerne om den kommende konsol stadig er begrænsede, har der været diskussioner om muligheden for, at Switch 2 muligvis ikke er bagudkompatibel med tidligere Nintendo Switch-spil.