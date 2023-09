Nickelodeon All-Star Brawl 2 introducerer Aang fra Avatar: The Last Airbender

GameMill Entertainment har annonceret, at Aang fra den populære Nickelodeon-serie Avatar: The Last Airbender vil slutte sig til listen over Nickelodeon All-Star Brawl 2. Aang kommer med et helt nyt moveset, der viser sin beherskelse af luftbøjning.

Den kommende arena-brawler er indstillet til at inkludere nye karakterer samt forbedrede tilbagevendende brawlere. Aangs tilføjelse til spillet øger spændingen for fans af Avatar-serien, da de vil være i stand til at spille som deres foretrukne luftbøjningshelt. Karakterfordelingen afslører, at Aang vil have et unikt sæt bevægelser, der afspejler hans evner fra showet.

Ember fra Danny Phantom blev også for nylig annonceret med en officiel spiltrailer afsløring. Dette udvider rækken af ​​Nickelodeon All-Star Brawl 2 yderligere og giver fans endnu en elsket karakter at se frem til.

Selvom en udgivelsesdato endnu ikke er blevet annonceret, forventes Nickelodeon All-Star Brawl 2 at lancere på Nintendo Switch og andre platforme senere i år. Dette meget ventede spil samler karakterer fra forskellige Nickelodeon-shows, og giver spillerne mulighed for at deltage i spændende kampe med deres yndlings animerede helte.

Hold dig opdateret for flere karakterafsløringer og opdateringer om Nickelodeon All-Star Brawl 2. Fans kan indhente tidligere meddelelser og karakterafsløringer ved at besøge Nintendo Lifes dækning af spillet.

– Arena-brawler: En type videospilsgenre, hvor spillere engagerer sig i kamp i en lukket arena.

– Moveset: De specifikke evner, bevægelser og angreb, som en karakter kan udføre i et videospil.

