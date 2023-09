NFT Gaming Co. lancerer det første spil, "Space Striker AI"

Digital spilleplatform NFT Gaming Co. har annonceret sin indtræden på markedet med udgivelsen af ​​sit første spil, "Space Striker AI", tilgængeligt på Android- og iOS-enheder. Virksomheden sigter på at bygge bro mellem traditionelt spil og Web 3 ved at udvikle afslappede spil, der inkorporerer nye funktioner såsom ikke-fungible tokens (NFT'er).

Administrerende direktør for The NFT Gaming Co., Vadim Mats, udtalte, at deres mål er at kombinere konventionelle digitale spil med unikke elementer i spillet, herunder skins, karakterer og oplevelser, der kan skabes og præges som NFT'er. Ved at integrere blockchain-teknologi i spil, sigter virksomheden mod at tilbyde brugerne et nyt niveau af ejerskab og værdi for deres aktiver i spillet.

Ud over "Space Striker AI" har NFT Gaming Co. planer om at frigive flere spil og indtægtsskabende applikationer i den nærmeste fremtid. Virksomhedens fokus på at skabe innovative spiloplevelser, der udnytter NFT'er, adskiller det fra traditionelle spiludviklere.

"Space Striker AI" kan downloades fra både Google Play Store og Apple App Store. NFT Gaming Co.'s indtog på markedet har allerede fået positiv opmærksomhed, hvor deres Nasdaq-handlede aktier er steget over 8% i førmarkedsaktivitet.

Efterhånden som spilindustrien fortsætter med at udvikle sig, giver integrationen af ​​NFT'er og blockchain-teknologi nye muligheder for spillere til at engagere sig i spil og egne unikke digitale aktiver. NFT Gaming Co.'s indtog på markedet markerer et væsentligt skridt i retning af den almindelige indførelse af NFT'er i spil.

Definitioner:

– Ikke-fungible tokens (NFT'er): Unikke digitale aktiver, der repræsenterer ejerskab af et specifikt element eller et stykke indhold på blockchain.

Kilder: NFT Gaming Co. pressemeddelelse, MT Newswires.