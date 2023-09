Nyopdaget komet Nishimura synlig på nattehimlen

En nyopdaget komet ved navn Comet Nishimura vil være synlig, når den passerer Jorden i næste uge. Den japanske rumfotograf Hideo Nishimura observerede først kometen i begyndelsen af ​​august, og den er siden steget i lysstyrke, mens den rejser gennem det indre solsystem. Kometen vil komme tættest på Jorden på tirsdag og kommer inden for 78 millioner miles fra planeten, og potentielt forblive synlig i de næste fem dage.

Kometen Nishimura vil også passere inden for 21 millioner miles fra solen den 17. september. Dens bane antyder, at sidste gang den passerede tæt på solen, og muligvis tættere på Jorden, var omkring år 1590. Mens der ikke er registreret kometer i løbet af det tid, der svarer til Nishimura, skulle det have været ret lyst for at blive set.

For at få øje på kometen Nishimura er det bedst at bruge en kikkert og finde et sted med mørk himmel væk fra byens lys. Sky and Telescope har delt diagrammer, der kan hjælpe sky-kiggere med at identificere kometen. Kometens hale vil altid pege væk fra solen, og den fremstår grønlig på billeder på grund af tilstedeværelsen af ​​diatomisk kulstof. Men gennem en kikkert vil den fremstå næsten farveløs eller let lyserød, da sollys reflekteres fra støvkornene.

For dem på den nordlige halvkugle anbefales det at finde en klar udsigt over den øst-nordøstlige horisont omkring en halv time før morgentusmørket. Men når kometen kommer tættere på solen og horisonten, bliver den sværere at se. På onsdag vil kometen passere mellem Jorden og solen, hvilket gør det usandsynligt, at den er synlig. Den intense varme fra solen kan få kometen til at bryde op, men eksperter forventer, at den overlever. Hvis den overlever, vil den gå over til den anden side af solen i begyndelsen af ​​oktober og være synlig på den sydlige halvkugles morgenhimmel i november.

kilder:

– CNN: https://www.cnn.com/2020/09/10/world/nishimura-comet-earth-scn-trnd/index.html