Forståelse af virkningen af ​​bævervandring på arktiske samfund

En ny undersøgelse kaldet Barin, som står for Beavers and socio-ecological Resilience in Inuit Nunangat, undersøger, hvordan migrationen af ​​bævere til Arktis påvirker regionen og dens samfund. Da bævere fortsætter med at bevæge sig nordpå, kan deres evne til at ændre vandveje og omforme det omkringliggende terræn have betydelige konsekvenser.

Ledet af Helen Wheeler fra Anglia Ruskin University og Phillip Marsh fra Wilfrid Laurier University, i samarbejde med Herb Nakimayak fra Inuvialuit Fish Joint Management Committee og andre partnere, har Barin-projektet til formål at forstå de bæver-relaterede ændringer i vandløb og søer, og hvordan de ændringer påvirker mennesker. Denne forskning er især afgørende for Inuvialuit Settlement Region i Canada.

I Alaska har forskere som Ken Tape studeret virkningerne af bævere i årevis og har dannet Arctic Beaver Observation Network (A-Bon) for at lette samarbejde og videndeling mellem forskere fra forskellige regioner. Canada er dog stadig ved at indhente det forsømte med hensyn til at studere og forstå omfanget af de bæver-relaterede problemer i Arktis.

Bævere har en bred indvirkning på lavlandets økosystemer, herunder permafrost, kulstofkredsløb, fiskebestande og vandkvalitet. Mens virkningerne af bævere er blevet grundigt undersøgt i andre områder, byder Arktis på unikke udfordringer på grund af dets frosne jord og temperaturbegrænsede systemer. Arktis oplever allerede betydelige ændringer på grund af klimaændringer, hvilket gør det vigtigt at bestemme de specifikke ændringer, der kan tilskrives bævere.

Barin-projektet har til formål at adressere flere nøglespørgsmål, såsom væksten af ​​bæverbestanden, dens indvirkning på fisk og fiskehabitater og de efterfølgende virkninger på omgivende samfund. Forskningen involverer brug af NASA-satellitdata og statistisk modellering til at forudsige bæverbevægelser og hydrologiske ændringer. Det inkluderer også community-workshops, indsamling af mundtlige historier og indsamling af data på jorden.

Undersøgelsesområdet for Barin omfatter Aklavik, Tuktoyaktuk og Inuvik, samt vandskel langs Inuvik-Tuktoyaktuk Highway. Herb Nakimayak, formanden for Inuvialuit Fish Joint Management Committee, har været vidne til betydelige ændringer i disse områder, såsom en stigning i bæverdæmninger og dens indvirkning på fiskebærende vandløb og økosystemer, som hvaler og sæler stoler på.

Overordnet set sigter Barin-projektet mod at levere værdifuld forskning, der kan hjælpe med at informere beslutningstagning og udvikle strategier for løbende fællesskabsbaseret overvågning og ledelse. Ved at forstå virkningen af ​​bævervandring på arktiske samfund kan der implementeres bedre foranstaltninger for at sikre disse økosystemers modstandskraft og bæredygtighed.

Kilder: Inuvik Drum, Yale Environment 360