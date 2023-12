En nylig lækage har kastet lys over den længe ventede Samsung Galaxy S24-serie og giver detaljer om dens specifikationer og funktioner. Ifølge lækagen vil det nye flagskibssortiment bestå af Galaxy S24, S24 Plus og S24 Ultra, som alle har modtaget certificering fra Federal Communications Commission (FCC) til salg i USA

En interessant afsløring fra lækagen er, at Galaxy S24-serien sandsynligvis vil blive drevet af Qualcomms seneste Snapdragon 8 Gen 3-processor. Dette modsiger tidligere rygter, der antydede, at serien udelukkende ville bruge Samsungs interne Exynos-chipsæt. Samsung har dog en historie med at skifte mellem chipsæt afhængigt af markedet, så det er stadig uvist, hvilken processor der bliver brugt i hvilke lande.

En anden bemærkelsesværdig detalje er, at mængden af ​​RAM i Galaxy S24-serien vil være den samme som dens forgængere, der spænder mellem 8 GB og 12 GB. Dette har udløst skuffelse blandt nogle hardcore-fans, der håbede på en stigning til 16 GB. Det er dog værd at bemærke, at 12 GB RAM er mere end tilstrækkeligt til at drive Samsungs AI-ambitioner, som demonstreret af Googles Pixel 8 Pro, som også har 12 GB RAM.

Lækagen afslører også flere andre spændende funktioner, såsom en titaniumramme til S24 Ultra, et 5000mAh batteri og et nyt 50MP teleobjektiv med 5x optisk zoom. Derudover siges Samsung at introducere nye AI-evner, herunder en sprogoversættelsesfunktion og sin egen version af Google Lens.

Som altid er det vigtigt at nærme sig lækager med en vis skepsis, indtil officiel bekræftelse er givet. Ikke desto mindre har denne seneste lækage skabt betydelig begejstring blandt Samsung-entusiaster, som ivrigt ser frem til lanceringen af ​​Galaxy S24-serien næste år.

Læs mere i webhistorien: Ny lækage afslører spændende funktioner i Samsung Galaxy S24-serien