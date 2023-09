Et biomedicinsk fysiklaboratorium modtager bevilling til laserbaseret behandling af ovariecancer

Et laboratorium ved Northeastern University er blevet tildelt et tilskud på 2.7 millioner dollars til at udvikle en ny behandling for kræft i æggestokkene. Behandlingen vil bruge lasere til at identificere og målrette mod kemoresistente kræftceller og samtidig booste patientens immunsystem. Forskningsprojektet, kaldet "Fraktioneret fotoimmunterapi til at udnytte lavdosis immunostimulering ved kræft i æggestokkene," er et samarbejde mellem Northeastern University, MD Anderson Cancer Center og Moffitt Cancer Center.

Kræft i æggestokkene er en af ​​de mest dødelige kræftformer blandt kvinder og diagnosticeres ofte i sene stadier. Nuværende behandlingsmuligheder for avanceret ovariecancer involverer kirurgi for at fjerne tumorer, efterfulgt af højdosis-intensitet kemoterapi. Imidlertid når disse behandlinger ofte deres grænser på grund af lægemiddelresistens og dosisbegrænsende toksicitet. Der er behov for mere effektive behandlingsmetoder, der også kan engagere patientens immunsystem til at bekæmpe kræft.

Den laserbaserede behandling, kendt som fotodynamisk terapi eller fotoimmunterapi, er allerede blevet testet i kliniske pilotforsøg og har vist lovende. Ved at bruge specifikke antistoffer, der målretter mod kræftceller og bærer fotoaktive molekyler, kan behandlingen aktivere reaktive arter i et lokaliseret område, hvilket forårsager skade på kemo-resistente kræftceller. Fordelen ved denne behandling er, at den også forbereder immunsystemet til opfølgende immunterapi, hvilket potentielt skåner "gode" immunceller og fjerner "dårlige" tumorceller, der hæmmer immunsystemet.

Udover behandlingen arbejder laboratoriet også på at udvikle et miniaturemikroskop, der kan indsættes i kroppen for at vurdere tumorer ved hjælp af lys. Mikroskopet vil bruge korte lysimpulser transmitteret gennem en optisk fiber til billeddannelse. I øjeblikket er sådanne enheder store og dyre, men laboratoriet sigter mod at skabe en let, bærbar laserenhed, der vil koste omkring $10,000.

Forskningen er meget tværfaglig og involverer matematik, fysik, fotofysik, kvantefysik, biofysik, biokemi og tumorimmunologi. Northeastern University vil udføre det eksperimentelle arbejde for behandlingen, mens Enderling-laboratoriet vil bruge matematisk onkologi til at projektere, hvordan en tumor vil reagere på behandlingen. Beregningsmodellering vil også blive brugt til at simulere forskellige forhold, der ikke kan testes eksperimentelt.

Denne forskning viser et lovende potentiale for at udvikle en laserbaseret behandling, der specifikt kan målrette mod kemoresistente ovariecancerceller og stimulere patientens immunsystem til at kæmpe tilbage. Udviklingen af ​​et miniaturemikroskop vil også give værdifuld indsigt i tumorceller og guide yderligere eksperimenter og behandlinger.

kilder:

– Northeastern Global News

– American Cancer Society