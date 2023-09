Ny legendarisk tohåndsøkse kommer til World of Warcraft Dragonflight i Patch 10.2

Blizzard Entertainment har bekræftet introduktionen af ​​et nyt legendarisk våben i den kommende Patch 10.2 af World of Warcraft Dragonflight. De seneste detaljer afslører, at dette legendariske våben vil være en tohånds økse, åben for alle karakterer, der kan udstyre sådanne våben, uanset deres klasse. Dette er en afvigelse fra Dragonflights første legendariske våben, Nasz'uro, Unbound Legacy, som havde klassespecifikke begrænsninger. Den nye legendariske økse vil være den første af sin slags siden Wrath of the Lich King-udvidelsen i 2009.

Taylor Sanders, en WoW Encounter-designer, nævnte i et interview, at de har taget spillerfeedback i betragtning og arbejder på at sikre, at anskaffelsen af ​​sjældne genstande og drops ikke er frustrerende. De ønsker, at disse ting skal føles optjente og spændende, når de er opnået. Målet er at imødekomme bekymringerne hos spillere, der føler, at visse specifikationer og klasser har en fordel på grund af specifikke sjældne genstande. Ved at introducere et legendarisk våben, der er tilgængeligt for flere klasser såsom Paladins, Death Knights og Warriors, håber udviklerne at lette det pres, spillere føler, når deres klasse potentielt overgår en anden med bedre gear.

I modsætning til forventningerne vil det legendariske våben i Patch 10.2 ikke være Druid-fokuseret, som mange spillere havde forventet. I stedet vil det være tæt knyttet til historien og karakteren af ​​Fyrakk, hvilket giver betydning for drømmens Guardians-fortælling. Det er højst sandsynligt, at den legendariske tohånds-økse vil være et raid-drop fra Fyrakk, som vil fungere som den sidste boss i det kommende raid kaldet Amirdrassil.

Med Patch 10.2, der lanceres senere i år, kan spillere se frem til at komme videre og arbejde hen imod denne meget ventede legendariske tohånds-økse. Det betegner Blizzards forpligtelse til at forbedre World of Warcraft-oplevelsen, hvilket gør den mere afbalanceret og givende for alle spillere at nyde.

kilder:

– Blizzard Entertainment chef blandt dem.

– Dot Esports-interview med Taylor Sanders.