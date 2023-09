Ny Chromecast Remote til Google TV fundet i Android TV 14 Beta

Den seneste version af Android TV 14 Beta har afsløret, hvad der ser ud til at være en ny fjernbetjening til Chromecast med Google TV. Fjernbetjeningens design har en tydelig afrundet form og topmonteret navigationspad, der ligner den nuværende fjernbetjening. Der er dog nogle mærkbare forskelle.

Den eksisterende Chromecast med Google TV-fjernbetjening har otte knapper, inklusive en D-pad til tilbage, Assistent, Home, mute, YouTube, Netflix og TV-strøm og input. Lydstyrkekontrollerne er placeret på højre side af fjernbetjeningen.

Det nye fjernbetjeningsdesign, vist som et omrids, viser nogle tydelige ændringer. Under D-pad er der to runde knapper, sandsynligvis til tilbage og assistent. Langs venstre side er der yderligere tre knapper, formentlig til hjem, mute og en af ​​de to app-genveje. På højre side er der en større knap med en volumenvippeform. En anden ny knap med et stjerneikon er placeret i bunden, kaldet "magi" i systemfilerne.

Denne fjernbetjening menes at være et eksempel på en ny Chromecast med Google TV, som rygtedes at være under udvikling for flere måneder siden. Der er dog ingen direkte beviser i Android 14-bygningen, der peger på den nye enhed.

Mens udgivelsesdatoen for den nye Chromecast er uklar, tyder den seneste opdatering til Android TV 14 på, at den muligvis stadig er i pipelinen. Det er usandsynligt, at det bliver afsløret ved den kommende Pixel-lanceringsbegivenhed i oktober. Ikke desto mindre antyder opdagelsen af ​​den nye fjernbetjening en forestående opdatering af Chromecast med Google TV.

Kilde: APK Insight