Ny Borderlands-kollektion: Pandoras æske giver stor værdi for fans

Den nyligt lancerede Borderlands Collection: Pandora's Box er blevet et hit blandt Borderlands-fans og klatrede hurtigt op på "Top Paid" Xbox-diagrammet. Siden den blev udgivet den 1. september, har samlingen nået andenpladsen på den britiske hitliste og er fortsat nummer syv i USA.

En af hovedårsagerne til dens popularitet er den enorme rabat på 60 %, der i øjeblikket er tilgængelig, hvilket bringer prisen ned fra £123.99 / $149.99 til £49.59 / $59.99. Derudover kan de, der allerede ejer nogle af de spil, der er inkluderet i samlingen, nyde en endnu større rabat.

Borderlands Collection: Pandora's Box inkluderer seks spil sammen med alt tilføjelsesindholdet til hvert spil. Fans kan forvente timevis af fordybende gameplay og udforskning i det unikke Borderlands-univers.

For dem, der er interesserede i at købe kollektionen, er det nu det perfekte tidspunkt at gøre det, inden rabatten udløber omkring onsdag eller torsdag i denne uge. Samlingen kan nemt findes i Xbox Store.

Mange fans er begejstrede for dette tilbud, da det giver stor værdi for de seks spil og deres ekstra indhold. Men meningerne kan være forskellige, og enkeltpersoner opfordres til at dele deres tanker i kommentarfeltet.

