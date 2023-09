Sådan finder du Ronnie 2K i NBA 2K24's MyCareer

At finde Ronnie 2K i NBA 2K24s MyCareer kan give dig et forspring med fremtidige professionelle, da du kan starte ved 90 samlet med genfødselsfordelen. I tidligere år har Ronnie 2K været placeret rundt om i byen, hvor spillerne har fået til opgave at finde ham og fuldføre mål for at låse op for belønninger. Men i NBA 2K24 er det meget nemmere at finde Ronnie 2K. Han er placeret ved stranden, nærmere bestemt nær 3v3-banerne. Du kan nemt få øje på ham, da han vil være omgivet af andre spillere, og han vil have en pool-floatie viklet rundt om hans talje.

For at starte Genfødsel-missionen og finde Ronnie 2K i NBA 2K24, skal du gå til menuen Specielle aktiviteter og udløse missionen. Når du har startet questen, skal du nå 90 i alt og derefter vende tilbage til Ronnie for en anden samtale. Når du er færdig, vil Ronnie belønne dig med 3,000 VC og genfødselsfordelen. Genfødsel-frynsegodet giver dig mulighed for at starte fremtidige MyPlayers med en samlet vurdering på 90 og giver 5 % boosts til kvalificerede badges, som også starter på sølvniveau.

Tilføjelsen af ​​sideopgaver, aktiviteter og samleobjekter i NBA 2K24s MyCareer har gjort det mere fordybende og engagerende for spillere. Ronnie 2Ks tilstedeværelse i spillet tilføjer et ekstra lag af spænding, når spillere stræber efter at finde ham og låse op for belønninger. Med den forenklede placering af Ronnie 2K i NBA 2K24 kan spillere nemt få adgang til Rebirth-frynsegodet og nyde fordelene, det giver deres MyCareer-oplevelse.

