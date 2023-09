The Backlash Against NBA 2K24: Andet-dårligst vurderede Steam-spil nogensinde

Det nyligt udgivne NBA 2K24 har udløst et stort tilbageslag fra pc-spillere, hvilket gør det til det næstbedst vurderede Steam-spil nogensinde. Basketballspillet, der er udviklet af Visual Concepts og udgivet af 2K, har fået en "overvældende negativ" brugeranmeldelser på Steam.

En af de primære klager fra pc-spillere er, at pc-versionen af ​​NBA 2K24 ikke er på niveau med PlayStation 5- og Xbox Series X- og S-versionerne. Denne mangel på paritet har frustreret spillere, der forventede en sammenlignelig spiloplevelse på tværs af platforme. Derudover har der været rapporter om udbredt snyd og mangel på krydsspil i nøgletilstande, hvilket yderligere giver næring til utilfredsheden blandt pc-spillerbasen.

Kritikken rettet mod NBA 2K24 er ikke begrænset til pc-versionen. Spillet har også fået tilbageslag for dets aggressive mikrotransaktioner, som mange spillere hævder er værre end nogensinde før. IGN's anmeldelse af NBA 2K24 fremhævede de "afskyelige" mikrotransaktioner, der er integreret i mange populære spiltilstande, hvilket gør det svært for spillere uden dybe lommer at konkurrere.

Den negative modtagelse på Steam har drevet NBA 2K24 til andenpladsen i Steam250's Hall of Shame, kun bagud efter Blizzards Overwatch 2. Med en score på kun 1.07 baseret på en godkendelsesvurdering på 11 % fra 3,391 stemmer, er spillets nuværende stilling en afspejling af den udbredte skuffelse blandt spillerne.

Det er stadig at se, hvordan 2K vil reagere på modreaktionen og de bekymringer, som spillerne har rejst. Nogle fans håber, at fremtidige opdateringer eller patches kan løse problemerne, især manglen på paritet og forekomsten af ​​mikrotransaktioner. I mellemtiden fortsætter pc-spillere og fans af NBA 2K-serien med at give udtryk for deres skuffelse over den seneste aflevering.

