En nylig rapport fra US Government Accountability Office (GAO) afslørede, at højtstående embedsmænd ved NASA betragter agenturets Space Launch System (SLS) som "uoverkommeligt" med dets nuværende omkostningsniveauer. GAO-rapporten, som analyserer SLS-programmets udgifter, kritiserer manglen på gennemsigtighed med hensyn til løbende omkostninger og fremhæver behovet for forbedring af overkommelighed.

Selvom rapporten ikke afslører navnene eller antallet af embedsmænd, der har fremsat denne påstand, fastslår den, at NASA erkender nødvendigheden af ​​at forbedre overkommeligheden. Agenturets SLS-program har udviklet en køreplan for at opnå fremtidige omkostningsbesparelser, som omfatter stabilisering af flyveplanen, øget effektivitet, tilskyndelse til innovation og justering af anskaffelsesstrategier for at reducere omkostningsrisici.

SLS-raketten er central i NASAs Artemis-program, som har til formål at returnere mennesker til månen og etablere en permanent månebosættelse. Den første testlancering af SLS, kaldet Artemis I, fandt sted den 16. november og blev betragtet som en betydelig succes, trods forsinkelser. Denne succes baner vejen for NASA's første bemandede testmission omkring månen i slutningen af ​​2024 (Artemis II) og den endelige tilbagevenden af ​​amerikanske astronauter til månen (Artemis III).

Men kritikken af ​​SLS-programmet fortsætter, herunder rapporter fra regeringens vagthunde såsom GAO ​​og NASAs generalinspektør. Disse rapporter har fremhævet kontraktforhold, omkostningsoverskridelser og mangel på gennemsigtighed fra NASA vedrørende omkostningsestimater for planlagte Artemis-lanceringer.

GAO-rapporten afslørede også, at den havde anbefalet i 2014, at NASA udviklede en omkostningsbaselinje for missioner ved hjælp af SLS Block I, men agenturet har ikke implementeret denne anbefaling. Desuden planlægger NASA ikke at måle produktionsomkostninger for at overvåge overkommeligheden af ​​sin mest kraftfulde raket.

Ud over de $12 milliarder, der allerede er brugt på at udvikle SLS-raketten, har NASA anmodet om over $11 milliarder i sit seneste budgetforslag for at finansiere programmet for de næste fire år.

Samlet set rejser GAO-rapporten bekymringer om bæredygtigheden af ​​SLS-programmet på dets nuværende omkostningsniveauer, hvilket får NASA til at løse problemer med overkommelighed og søge omkostningsbesparende strategier for fremtiden.

kilder:

– Rapport fra US Government Accountability Office (GAO).

– CNN artikel