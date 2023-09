Nasa opdager muligt vandhav på Exoplanet og ledetråd til potentielt liv

Forskere ved Nasa har gjort en spændende opdagelse ved hjælp af James Webb-teleskopet, der annoncerer muligheden for et sjældent vandhav på en exoplanet placeret 120 lysår væk i stjernebilledet Løven. Denne gigantiske exoplanet, kaldet K2-18 b, er næsten ni gange jordens masse og er klassificeret som en hyceansk exoplanet, hvilket indikerer potentialet for en brintrig atmosfære og en vandhav-dækket overflade. Observationerne af planetens atmosfære tyder på eksistensen af ​​en havverden med metan og kuldioxid til stede og mangel på ammoniak. Desuden opdagede forskere et molekyle kendt som dimethylsulfid (DMS), som kun produceres af liv på Jorden. Tilstedeværelsen af ​​DMS skal dog stadig bekræftes gennem yderligere undersøgelser.

Mens Nasa tidligere har fundet indikationer på vand på andre exoplaneter, er denne opdagelse særligt spændende på grund af muligheden for en havverden. Ikke desto mindre advarer videnskabsmænd om, at tilstedeværelsen af ​​vand ikke nødvendigvis betyder, at planeten kan understøtte liv. Exoplaneten kredser om en kølig dværgstjerne ved navn K2-18 og ligger inden for den beboelige zone, hvor flydende vand kan eksistere. Det antages, at planeten har en stor kappe af højtryksis og en tyndere brintrig atmosfære.

Opdagelsen af ​​K2-18 b blev først gjort af Nasas K2-mission i 2015, men den avancerede teknologi fra James Webb-teleskopet muliggjorde mere detaljerede analyser og afsløringen af ​​dets potentiale som en havverden. Nasa fejrede første årsdagen for teleskopets drift ved at frigive billeder i høj opløsning af fjerne verdener og stjernedannende områder.

Denne opdagelse understreger vigtigheden af ​​at overveje forskellige beboelige miljøer i søgen efter liv hinsides Jorden. Forskere er begejstrede for muligheden for at udføre atmosfæriske observationer på større Hycean-verdener, da de tilbyder mere gunstige betingelser for sådanne undersøgelser.

