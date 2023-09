Mortal Kombat 1 afslører Jean-Claude Van Damme som Johnny Cage

NetherRealm Studios, skaberne af Mortal Kombat 1, har netop afsløret udseendet af Jean-Claude Van Damme som Johnny Cage i spillet. Afsløringen af ​​denne specielle hud, som viser Van Damme i hans ikoniske outfit fra 1988-filmen Bloodsport, fandt sted under seriens medskaber Ed Boons afsnit af Hot Ones.

Van Dammes optræden i Mortal Kombat 1 har betydning på grund af historien mellem Bloodsport, Van Damme og selve spilfranchisen. I de tidlige udviklingsstadier var det første Mortal Kombat faktisk beregnet til at være et Van Damme-spil. Holdet bag spillet ønskede, at Van Damme skulle være stjernen i titlen, selv med billeder fra Bloodsport i deres indledende pitch. Dette koncept blev dog aldrig til noget, og i stedet blev Mortal Kombat født. Johnny Cage, en af ​​spillets karakterer, har altid set ud til at være en hyldest eller parodi på Van Damme, hvilket gør denne specielle hud til en kulmination på denne forbindelse.

Van Damme-skinet vil være tilgængeligt for Kombat Pack-ejere, som har adgang til yderligere indhold gennem sæsonkortet. Mens optagelser af huden er blevet drillet før, er det første gang, gengivelsen er blevet fuldt afsløret. Det forventes at blive lanceret sammen med Mortal Kombat 1's tidlige adgangsudgivelse.

Mortal Kombat har en historie med at inkorporere berømthedsskind i spillet. Tidligere udgaver indeholdt skins med ligheder og stemmer fra DJ Dimitri Vegas, såvel som rollebesætningerne Bridgette Wilson, Linden Ashby og Christopher Lambert fra Mortal Kombat-filmen fra 1995. Derudover inkluderede Mortal Kombat X et specielt skin til Jax, portrætteret af Carl Weathers, bundtet med Predator DLC.

