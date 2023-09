Nitaras voiceover-præstation i Mortal Kombat 1 modtager kritik fra spillere

Den seneste tilføjelse til Mortal Kombat 1-listen er karakteren Nitara, portrætteret af skuespillerinden Megan Fox. Spillets spillerbase er dog mindre end imponeret over Foxs voiceover-ydelse.

Efterhånden som karakterlisten langsomt er blevet afsløret, har fans ivrigt ventet på lanceringen af ​​Mortal Kombat 1. Mens ikoniske karakterer som Scorpion og Sub-Zero vender tilbage, har der også været fokus på at bringe karakterer tilbage fra "3D" ” æra af Mortal Kombat, inklusive Nitara.

Dette er den første optræden af ​​Nitara siden 2006's Mortal Kombat: Armageddon. Valget om at caste Megan Fox, kendt for sine roller i Transformers og Jennifer's Body, har løftet øjenbrynene blandt Mortal Kombat-fanmiljøet.

Megan Fox har for nylig været involveret i et andet stort spil, Diablo 4, hvor hun afleverede lovprisninger for faldne karakterer. Mortal Kombat 1 markerer dog hendes første fuldgyldige skuespillerrolle i et videospil.

Under Nitaras afsløring leverede Megan Fox en gameplay-video og uddrag af dialog. Men fans på Reddit kritiserede hendes præstation og beskrev den som "flad line-levering" og antydede, at hun muligvis havde ringet til den for at få en lønseddel.

Mens nogle fans mener, at traileroptagelserne muligvis ikke repræsenterer spillets lyd nøjagtigt, har tidlige spillere, der har fået spillet, givet udtryk for lignende bekymringer om Fox' præstation i historietilstanden. Andre har dog bemærket, at hendes præstation i Nitaras Tower-afslutning var bedre.

Mortal Kombat 1-fællesskabet får snart muligheden for at give deres endelige dom over Megan Fox' skildring af Nitara, da spillet skal udgives om et par dage.

