Opdag, hvordan spillere omgår betaling for skind i Mortal Kombat 1

I de seneste uger har Mortal Kombat 1-spillere fundet en ny måde at få skins på uden at skulle bruge penge. Ved at manipulere datoindstillingerne på deres konsoller har spillere været i stand til at låse op for skins, der tidligere kun var tilgængelige til køb. Denne smarte udnyttelse har udløst en bølge af begejstring blandt Mortal Kombat-fans, da de nu er i stand til at få adgang til eksklusivt indhold uden at bruge en krone.

Opdagelsen af ​​denne udnyttelse kommer efter et kontroversielt træk fra NetherRealm, spillets udvikler, for at gøre tidligere eksklusive skins tilgængelige for køb ved hjælp af spillets premium-valuta. Denne beslutning blev mødt med tilbageslag fra samfundet, som følte, at de blev udnyttet. Spillere fandt dog hurtigt en løsning på dette problem ved at ændre datoen på deres konsoller.

Ved at ændre datoen til et tidspunkt, før skindene blev gjort tilgængelige for køb, kan spillere låse dem op gratis. De kan derefter vende deres konsol tilbage til den korrekte dato og beholde de ulåste skins. Denne smarte taktik har spredt sig over sociale medieplatforme, hvor spillere deler deres succeshistorier og advarer andre om ikke at spilde deres penge på at købe skins.

Selvom denne udnyttelse har givet en midlertidig løsning til spillere, der ønsker at få eksklusive skins, er det vigtigt at bemærke, at det er en løsning og ikke en langsigtet løsning. NetherRealm vil sandsynligvis løse dette problem i fremtidige opdateringer eller patches for at sikre, at spillere ikke kan omgå betaling for indhold i spillet.

Afslutningsvis har opdagelsen af ​​denne datoskift-udnyttelse i Mortal Kombat 1 givet spillere en måde at låse op for premium skins uden at skulle bruge penge. Selvom dette er en spændende udvikling for fans af spillet, er det vigtigt at huske, at dette ikke er en permanent løsning og kan blive rettet i fremtiden. Spillere bør nyde denne mulighed, mens den varer, og holde øje med opdateringer fra NetherRealm.

Ofte Stillede Spørgsmål

1. Hvordan fungerer date switch exploit?

For at bruge datoskift-udnyttelsen ændrer spillere datoen på deres konsol til et tidspunkt, før skindene blev gjort tilgængelige for køb. Dette giver dem mulighed for at låse skindet op uden at skulle bruge penge. De kan derefter vende deres konsol tilbage til den korrekte dato og beholde de ulåste skins.

2. Er datoskiftet udnytte en permanent løsning?

Nej, udnyttelse af datoskift er ikke en permanent løsning. Det er sandsynligt, at NetherRealm vil løse dette problem i fremtidige opdateringer eller patches for at sikre, at spillere ikke kan omgå betaling for indhold i spillet.

3. Kan date switch-udnyttelsen bruges på alle platforme?

Mens udnyttelsen oprindeligt blev opdaget på PlayStation 5, er den også blevet rapporteret at virke på Nintendo Switch. Spillere på andre platforme bør udvise forsigtighed og lave deres egen research, før de forsøger at bruge denne udnyttelse.