Et lækket billede af Ermac i Mortal Kombat 1 giver anledning til diskussion om karakterdesign

Et lækket billede af Ermac i det kommende spil Mortal Kombat 1 har vakt opsigt blandt fans, hvor nogle stiller spørgsmålstegn ved karakterdesignvalgene. Mens mange spændt venter på udgivelsen af ​​den sidste trailer, har fans bemærket en trend med karakterer i spillet med sko med åbne tåer eller bare fødder. Baraka, Katana, Li Mei og Nitara er alle blevet set med blottede tæer.

Det lækkede billede af Ermac viser den telekinetiske fighter i sin fulde form og afslører mere af hans udseende end tidligere vist. Mens fans generelt godkendte hans outfit, udtrykte nogle bekymring over hans rynkede, mumi-lignende hud. Der er håb om, at alternative tøj eller udstyr vil være tilgængeligt for at dække ham.

Et tilbagevendende spørgsmål blandt fans er, hvorfor så mange karakterer i Mortal Kombat 1 har deres tæer blottet. Nogle kommentatorer på sociale medier har i spøg antydet, at nogen på NetherRealm kan have en fodfetich. Andre spekulerer på, om der er en dybere mening bag den tilsyneladende fodfetich, såsom kommentarer til Liu Kangs fascination af kampsport.

Det er værd at bemærke, at Street Fighter 6 også mødte kritik for sin fremstilling af fødder, hvilket fik nogle til at spekulere i, at det kan være en bredere trend inden for kampspil. Mens fans spændt venter på udgivelsen af ​​Mortal Kombat 1, er det stadig at se, om der vil ske ændringer i karakterdesignet, eller om fodfetich-spekulationerne vil blive behandlet.

kilder:

– Brianna Reeves. "Mortal Kombat 1: Lækket billede viser Ermacs fulde form." Dexerto. (2023-09-11).