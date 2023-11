San Jose afslører sin egen personlige udgave af Monopoly

Byen San Jose skal på en nostalgisk tur ned ad memory lane med lanceringen af ​​sin helt egen udgave af det populære brætspil Monopoly. Denne tilpassede udgave erstatter de traditionelle steder på tavlen med lokale vartegn, så både beboere og besøgende kan udforske byen på en helt ny måde.

Et af de mest ikoniske vartegn i San Jose, Winchester Mystery House, er i centrum som den eftertragtede Boardwalk-position. Byens borgmester, Matt Mahan, udtrykte sin begejstring over den personlige udgave og sagde, at det er en glimrende mulighed for at fejre San Joses rige historie og resultater.

I denne unikke version bliver Original Joe's det nye Park Place, mens VTA erstatter jernbanepladserne. Det lokale transitbureau er begejstret for denne repræsentation og har endda pakket en hel bus ind for at promovere spillet.

Peters' Bakery, berømt for sin lækre brændte mandelkage, er en anden fremhævet lokal forretning på spillepladen. Efterspørgslen efter de tilpassede spil har været overvældende, og en stor stak forudbestillinger er udsolgt på ingen tid. Hilda Ramirez, der er hjemmehørende i San Jose, udtrykte sin kærlighed til konceptet og købte stolt fem spil og betragtede dem som den hotteste julegave i Bay Area.

Udgivelsen af ​​San Jose-udgaven har tiltrukket besøgende fra fjern og nær, inklusive en gruppe venner, der kørte hele vejen fra Lincoln, uden for Sacramento, for at få fingrene i en. Med inddragelsen af ​​velkendte vartegn, der fremkalder en følelse af stolthed, udtrykte disse personer deres begejstring og tilfredshed.

Top Trumps USA, firmaet bag oprettelsen af ​​disse personlige udgaver, har tidligere udgivet byversioner såsom Napa Valley. San Jose er dog den første større by i Bay Area, der modtager denne særlige behandling. Aaron Green, der repræsenterer Top Trumps USA, nævnte udfordringerne ved at beslutte, hvilke steder der skal optræde i bestyrelsen, da alle har forskellige meninger. Ikke desto mindre er målet at udødeliggøre byens betydningsfulde vartegn og virksomheder, og sikre, at fremtidige generationer kan nyde spillet og lære om San Joses unikke historie.

San Jose-udgaven af ​​Monopoly inkluderer yderligere vartegn som Tech Interactive og Children's Discovery Museum. Disse tilføjelser forbedrer yderligere repræsentationen af ​​San Joses pulserende kultur og attraktioner.

Lad denne personlige udgave af Monopoly være et vidnesbyrd om San Joses storhed og status som et af de bedste steder at bo i landet.