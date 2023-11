Jessica Gagen: Fra Miss England til Space Explorer

Jessica Gagen, en tidligere Miss England-vinder, er på en mission for at bryde barrierer og opfylde sin drøm om at blive astronaut. Med en grad i rumfartsingeniør fra University of Liverpool, har Jessica satset på at blive den første skønhedsdronning i rummet. For nylig tog hun et markant skridt tættere på sin drøm ved at få muligheden for at 'flyve' et Boeing Starliner-rumskib ved Kennedy Space Center i Orlando, USA.

Under sit besøg i USA havde Jessica ikke kun chancen for at flyve Starliner-simulatoren, men gik også bag kulisserne med Boeing-medarbejdere, der arbejder på at designe og bygge en rumfærge. Hun var fordybet i rumforskningens verden og fik værdifuld indsigt i det arbejde, der udføres i felten.

Ud over sin tid hos Boeing, fik Jessica en VIP-rundvisning i Kennedy Space Center og havde den utrolige mulighed for at se to raketopsendelser fra Floridas Space Coast. Det var en drømmerejse, der overgik alle hendes forventninger.

Som hovedtaler ved Ascend-konferencen i Las Vegas, som var arrangeret af den internationale rumstation, delte Jessica sin passion for at promovere kvinder og børn i STEM-fag. Hendes mål er at tilskynde flere piger til at forfølge karrierer inden for ingeniørvidenskab og bryde stereotyper omkring industrien.

Siden hun vandt Miss England-titlen, er Jessica blevet en rollemodel for håbefulde videnskabsmænd og ingeniører. Hun sigter mod at bruge sin platform til at uddanne den næste generation om de forskellige muligheder inden for STEM-områder og de færdigheder, som ingeniørarbejde kan give. Jessicas skønhed med et formålsprojekt, kaldet STEM-projektet, fokuserer på at inspirere unge sind og fremvise potentialet i forskellige typer teknik.

Når man ser på fremtiden, har Jessica også ambitioner om at præsentere pædagogiske tv-dokumentarer og udforske nye teknologier. Og hvis hun fik chancen, ville hun ivrigt tage imod muligheden for at rejse ud i rummet.

Boeings Starliner-rumfartøj har allerede gennemført to ubemandede testflyvninger, hvor den anden med succes nåede den internationale rumstation. Jessica fortsætter med at jagte sine drømme, og hun skal konkurrere i den 71. Miss World-konkurrence i Mumbai, Indien, i marts.

FAQ:

Q: Hvad er Jessica Gagens drøm?

A: Jessica Gagens drøm er at blive astronaut og være den første skønhedsdronning i rummet.

Q: Hvad er Jessicas uddannelsesmæssige baggrund?

A: Jessica Gagen har en grad i rumfartsingeniør fra University of Liverpool.

Q: Hvad er Jessicas skønhed med et formålsprojekt?

A: Jessicas skønhed med et formålsprojekt kaldes STEM-projektet, som har til formål at uddanne den næste generation om de forskellige typer ingeniørvidenskab og mulighederne inden for STEM-områder.

Q: Har Jessica været involveret i nogen rumrelaterede aktiviteter?

A: Ja, Jessica havde mulighed for at flyve en Boeing Starliner rumskibssimulator og besøgte Kennedy Space Center, hvor hun så to raketopsendelser.

kilder:

Swns.com