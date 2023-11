Ny spiltilstand og opdateringer med tidlig adgang kommer til Against the Storm

Publisher Hooded Horse har annonceret, at det populære spil Against the Storm vil forlade tidlig adgang næste måned med en meget ventet 1.0-opdatering. Denne opdatering introducerer en helt ny spiltilstand kaldet Queen's Hand, som er specielt designet til at udfordre erfarne spillere med unikke regler og belønninger.

Against the Storm, beskrevet som en "dark fantasi city builder", fordyber spillere i en post-apokalyptisk verden, hvor de skal genopbygge civilisationen i lyset af ødelæggende regn. Som dronningens vicekonge leder spillerne en mangfoldig gruppe af overlevende, herunder mennesker, bævere, firben, ræve og harpier. Sammen skal de generobre ørkenen og sikre en fremtid for menneskeheden.

Et af de mest spændende aspekter af den kommende opdatering er tilføjelsen af ​​Queen's Hand. Denne spiltilstand præsenterer spillere for den ultimative udfordring med at genopbygge Adamantine Seal inden for en enkelt cyklus. Som den sværeste udfordring i spillet vil Queen's Hand presse selv de mest erfarne spillere til deres grænser.

I løbet af sin tidlige adgangsperiode har Against the Storm gennemgået en betydelig udvikling med regelmæssige indholdsopdateringer hver anden uge. Disse opdateringer har bragt en lang række større og mindre ændringer til spillet, inklusive tilføjelsen af ​​nye arter såsom Fox-folket og forbedringer til slutspilsmekanikken. Hooded Horse har udtalt, at denne opdateringskadence vil fortsætte indtil spillets fulde udgivelse.

Med sit engagerende gameplay og fængslende fortælling har Against the Storm fået en dedikeret fanbase. På Steam har spillet modtaget en overvældende positiv brugeranmeldelse på 95 % fra næsten 14,500 anmeldelser. Spillere har rost dens fordybende verdensopbyggende mekanik og udfordrende gameplay.

Fans af Against the Storm kan se frem til spillets officielle udgivelse den 8. december. Udover at være tilgængeligt i Microsoft Store vil spillet også slutte sig til PC Game Pass-biblioteket, takket være et nyligt partnerskab med Microsoft. Dette samarbejde vil bringe spillet til et endnu bredere publikum og give Game Pass-abonnenter en ny og spændende oplevelse.

Uanset om du er en erfaren spiller eller ny i genren, lover Against the Storms kommende opdatering at levere en uforglemmelig spiloplevelse. Forbered dig på at møde udfordringerne i en hærget verden og genopbygg civilisationen mod alle odds.

kilder: [IGN](https://www.ign.com/)