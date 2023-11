OpenAI-medarbejdere truer med at stoppe og opfordrer bestyrelsens tilbagetræden for at blive en del af den tidligere administrerende direktør Altman hos Microsoft

I en overraskende udvikling vækker et brev fra cirka 500 ansatte hos OpenAI opsigt i virksomheden. Brevet, som er blevet set af forskellige medier, herunder Reuters, afslører, at medarbejderne er parate til at stoppe, hvis bestyrelsen i OpenAI ikke træder tilbage. Deres begrundelse? De mener, at bestyrelsen mangler den nødvendige kompetence, dømmekraft og omsorg for virksomhedens mission og medarbejdere.

Denne trussel kommer lige efter, at Microsoft annoncerede ansættelsen af ​​den tidligere OpenAI-topchef Sam Altman sammen med en anden arkitekt fra virksomheden som en del af en corporate shakeup. Nyheden chokerede kunstig intelligens-samfundet og stillede spørgsmål om fremtiden for OpenAI.

På trods af den potentielle udvandring af medarbejdere er Microsoft fortsat forpligtet til sit partnerskab med OpenAI. Microsofts bestyrelsesformand og administrerende direktør Satya Nadella udtrykte sin begejstring over samarbejdet og nævnte, at han ser frem til at arbejde sammen med OpenAIs nye administrerende direktør, tidligere Twitch-leder Emmett Shear.

OpenAI, kendt for sin generative AI-teknologi, der producerede menneskelignende tekst, billeder, video og musik, har modtaget milliarder af dollars i investeringer fra Microsoft. Teknikgiganten har spillet en væsentlig rolle i at understøtte OpenAIs AI-systemer ved at levere den nødvendige computerkraft.

Mens de nøjagtige årsager bag Altmans afgang fra OpenAI stadig er uklare, udtalte virksomheden, at han "ikke konsekvent var ærlig i sin kommunikation" med bestyrelsen, hvilket førte til et tab af tillid til hans lederevner. Altman, der aktivt havde diskuteret de potentielle risici og regler ved AI under sin verdensturné tidligere i år, udtrykte sin kærlighed til OpenAI på sociale medier efter hans afgang.

Som svar på de seneste begivenheder har Shear, den nye CEO for OpenAI, lovet at undersøge Altmans fjernelse og planlægger at hyre en uafhængig efterforsker til at undersøge situationen. Shear sigter mod at genopbygge tilliden i virksomheden og foretage de nødvendige ændringer i ledelsen og ledelsesteamet.

Da OpenAI står over for disse interne udfordringer, er virksomhedens fremtid fortsat usikker. Partnerskabet med Microsoft og udnævnelsen af ​​en ny administrerende direktør giver dog muligheder for vækst og udvikling inden for kunstig intelligens.

FAQ

1. Hvad er OpenAI?

OpenAI er en virksomhed kendt for sine fremskridt inden for kunstig intelligens og generativ AI-teknologi.

2. Hvorfor truer OpenAI-medarbejdere med at stoppe?

Medarbejderne opfordrer til, at OpenAI-bestyrelsen træder tilbage, idet de siger, at de mangler kompetence, dømmekraft og omsorg for virksomhedens mission og medarbejdere.

3. Hvem har Microsoft hyret fra OpenAI?

Microsoft har ansat den tidligere OpenAI CEO Sam Altman og en anden arkitekt fra virksomheden.

4. Hvad er Microsofts holdning til situationen?

Microsoft er fortsat forpligtet til sit partnerskab med OpenAI og er begejstret for samarbejdet.

5. Hvem er den nye CEO for OpenAI?

Den tidligere Twitch-leder Emmett Shear er blevet udnævnt til ny CEO for OpenAI.