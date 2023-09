Microsoft er klar til at afsløre opgraderet Surface Go 4-tablet i september-begivenheden

Microsoft er ved at forberede sin kommende begivenhed den 21. september, hvor det forventes at afsløre sin næste generation af Surface-enheder. Mens Google og Apples planer for deres respektive begivenheder allerede er velkendte, har Microsoft formået at holde sine Surface-produkter for det meste skjult. En nylig rapport fra WinFuture har dog kastet lys over, hvad man kan forvente af arrangementet.

Ifølge rapporten vil Microsoft lancere tre nye Surface-produkter, men der vil ikke være en avanceret Surface Pro 10-tablet, som nogle havde forventet. I stedet vil fokus være på den opgraderede Surface Go 4, som forventes at være mere budgetvenlig. Selvom det er uklart, om det vil hedde Surface Go 4, rygtes tabletten at have en quad-core Intel N200 SoC fra "Alder Lake N"-familien.

Surface Go 4 vil angiveligt tilbyde tre lagermuligheder: 64 GB, 128 GB og 256 GB, alle parret med 4 GB RAM. Det forventes at have lignende visuelt design som sin forgænger og vil sandsynligvis være tilgængeligt til køb i oktober.

Selvom begivenheden måske ikke er så prangende som tidligere Microsoft-begivenheder, med kun mindre opgraderinger, der forventes til Surface Laptop Go 2 og Surface Laptop Studio, er der stadig mulighed for en overraskende meddelelse om Surface Pro-serien. Fokus ser dog ud til at være på den mere overkommelige og bærbare Surface Go 4, der henvender sig til brugere med produktivitetsbehov.

