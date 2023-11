Microsoft kommer sejrrigt i kølvandet på OpenAI Shake-Up

Efter den nylige fjernelse af CEO Sam Altman befinder OpenAI sig ved en korsvej, hvilket efterlader virksomhedens fremtid usikker. Med mange medarbejdere, der forventes at følge Altman til Microsoft, ser OpenAI's engang lovende udsigter ud til at være svækket. Derudover er det usandsynligt, at en foreslået aftale, der giver insidere mulighed for at udbetale egenkapital til en værdiansættelse på 86 milliarder dollar, bliver til virkelighed.

Men midt i kaosset er der en klar vinder: Microsoft. Siden nyheden kom, er Microsofts markedsværdi steget med imponerende 63 milliarder dollars. Faktisk nåede selskabets aktie et rekordhøjt niveau på $378 per aktie under mandagens middagshandel. Hvis prisen forbliver på dette niveau, når markedet lukker, vil Microsofts markedsværdi nå op på svimlende 2.82 billioner dollars.

Denne udvikling markerer en betydelig triumf for Microsoft og dets CEO, Satya Nadella. På trods af at have investeret 13 milliarder dollars i OpenAI og kraftigt integreret sin teknologi i Microsofts produkter, stod Nadella til at tabe mest på Altmans afgang. Faktisk, da meddelelsen blev offentliggjort, led Microsofts aktie et øjeblikkeligt fald på 2 %. Imidlertid demonstrerede Nadellas hurtige reaktion hans modstandsdygtighed og strategiske tænkning.

Ved midnat søndag afslørede han, at han havde hyret Altman og den tidligere OpenAI-præsident Greg Brockman til at lede et nyt AI-forskningslaboratorium i Microsoft. Dette uventede træk modtog ros, og analytikere beskrev det som et "World Series of Poker-træk for tiderne." Som følge heraf har Microsoft nu to indflydelsesrige personer fra OpenAI under sine vinger, mens OpenAI udnævnte Emmett Shear, den tidligere CEO for Twitch, til sin midlertidige CEO.

Selvom Microsofts aktiestigning utvivlsomt er et positivt resultat, ligger der udfordringer forude. Virksomheden er nu ansvarlig for at etablere og finansiere den nye AI-forskningsorganisation ledet af Altman og Brockman. Desuden er der mulighed for dyre eksisterende kontrakter, som Microsoft kan blive nødt til at overholde. Ikke desto mindre har Microsofts modige og strategiske handlinger positioneret virksomheden som nøglespilleren i kølvandet på OpenAI's omvæltning.

