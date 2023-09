Meta Quest Update introducerer spændende nye funktioner

Meta har for nylig annonceret sin v57-softwareopdatering til Meta Quest-headset, der bringer en række nye funktioner til at forbedre brugeroplevelsen. Opdateringen indeholder flere tilpasningsmuligheder for avatarer, en funktion til ikke-send beskeder, gruppelinks, forbedrede bevægelsesevner og et rebranded Explore-feed.

En af de bemærkelsesværdige tilføjelser er de forbedrede avatartilpasningsmuligheder. Brugere har nu adgang til farveskydere for at skabe deres ønskede hudtone, hårfarve og øjenbrynsfarve. Dette giver mulighed for en mere nøjagtig repræsentation af brugerens virkelige udseende. Meta har også tilføjet nye muligheder for makeup og ansigtsmaling.

I tidligere opdateringer introducerede Meta nye kropsformer, forbedrede hår- og tøjteksturer og gav endda avatarer ben. Disse forbedringer er blevet godt modtaget, og den igangværende udvikling i avatar-skaberen fortsætter med at forbedre den samlede oplevelse.

Funktionen unsend besked er en anden spændende tilføjelse. Brugere har nu mulighed for at fjerne billedbeskeder både i VR og Meta Quest-mobilappen. Denne funktion giver mulighed for større kontrol over samtaler og gør det muligt for afsenderen at trække en besked tilbage. Derudover vil både afsender og modtager blive underrettet, når en besked ikke er sendt.

For at lette gruppeinteraktioner har Meta introduceret gruppelinks. Brugere kan nemt invitere venner til at deltage i deres gruppe ved at generere et link og dele det i VR eller en hvilken som helst meddelelsesplatform. Dette gør det nemmere at forbinde og samarbejde med venner i virtual reality.

Horizon Home, det virtuelle rum, hvor brugere kan besøge hinandens hjem, giver nu mulighed for fri bevægelse. Dette betyder, at brugere kan udforske deres virtuelle hjem ved frit at teleportere i hjemmemiljøet. Ved at trykke controllerens fingerpind fremad og sigte mod et sted i hjemmet, kan brugere bevæge sig rundt og opdage hvert hjørne af deres virtuelle rum.

Meta har også lavet flere andre mindre opdateringer for at forbedre brugeroplevelsen. Explore-feedet er blevet omdøbt til Horizon-feedet, hvilket giver mulighed for overensstemmelse med Horizon Worlds-brandingen. Brugere kan nu slå mikrofonlyd fra som standard, når de optager videoer og bruge flere apps samtidigt, og skifte mellem visninger problemfrit. Derudover er grænseadvarslen blevet deaktiveret i nogle apps med mixed reality-oplevelser for at undgå afbrydelser.

v57-opdateringen ruller i øjeblikket ud til Meta Quest Pro og Meta Quest 2-headset, med flere funktioner, der forventes at blive afsløret ved Metas kommende Connect-begivenhed. Med disse nye tilføjelser fortsætter Meta med at forbedre sin virtual reality-platform og give brugerne en mere fordybende og tilpasselig oplevelse.

Kilder: Meta