MediaTek introducerer Dimensity 8300 Chip: Revolutionerer overkommelige telefoner med generativ AI

MediaTek, en førende chipproducent, sætter endnu en gang trenden i smartphone-industrien med lanceringen af ​​sin seneste chip, Dimensity 8300. Denne nye chip vil bringe on-device generative AI-kapaciteter til mere overkommelige Android-telefoner, der følger deres fodspor. premium modstykke, Dimensity 9300.

Mens Qualcomm foretog et lignende skridt i sidste uge med Snapdragon 7 Gen 3-chippen, er det tydeligt, at begge virksomheder er ivrige efter at udnytte den voksende generative AI-trend, der revolutionerer teknologiindustrien.

I modsætning til cloud-baserede løsninger behandler generativ AI på enheden alle beregninger direkte på smartphonen, hvilket sikrer hurtigere svar og forbedret personalisering, der tager højde for følsomme data som brugeradfærd og placeringspræferencer. Derudover kan den fungere, selv når brugere er uden for mobilnetværkets dækningsområde.

MediaTek har endnu ikke afsløret de specifikke generative AI-egenskaber i Dimensity 8300, men den forventes at tilbyde lidt lavere ydeevnemålinger sammenlignet med high-end Dimensity 9300. Sidstnævnte kan generere billeder ved hjælp af stabil diffusion på mindre end et sekund og håndterer AI modeller med 7 milliarder parametre i sekundet med 20 tokens i sekundet.

Med Dimensity 8300 lover MediaTek væsentlige forbedringer i forhold til sin forgænger, Dimensity 8200. Dette inkluderer en stigning på 20 % i CPU-hastighed, op til 30 % bedre strømeffektivitet og en GPU, der leverer 60 % større ydeevne og 55 % forbedret strømeffektivitet . AI Processing Unit forbliver uændret fra premium Dimensity 9300, hvilket sikrer forbedret ydeevne til konventionelle AI-opgaver, såsom fotoforbedringer.

Desuden forventes telefoner udstyret med Dimensity 8300 at nyde længere batterilevetid og sømløse forbindelser til tilbehør som øretelefoner og gamepads. MediaTek har endnu ikke afsløret de telefonmærker, der har forpligtet sig til at inkorporere Dimensity 8300 i deres enheder. Det er dog værd at bemærke, at forgængeren, Dimensity 8200, kan findes i smartphones som Vivo V29 Pro og Vivo V27 Pro, selvom den ikke har set udbredte udgivelser på det amerikanske marked.

FAQ:

Q: Hvad er generativ AI?

A: Generativ AI refererer til brugen af ​​kunstig intelligens-algoritmer til at producere og skabe nye data, såsom billeder, videoer eller tekst, baseret på eksisterende mønstre og input.

Q: Hvordan adskiller generativ AI på enheden sig fra cloud-baserede løsninger?

A: Generativ AI på enheden behandler beregninger direkte på smartphonen, hvilket giver hurtigere svar og personlige oplevelser uden at være afhængig af en internetforbindelse eller sende følsomme data til skyservere.

Q: Hvilke forbedringer tilbyder Dimensity 8300-chippen i forhold til dens forgænger?

Sv: Dimensity 8300-chippen kan prale af en stigning på 20 % i CPU-hastighed, op til 30 % bedre strømeffektivitet, en GPU med 60 % større ydeevne, forbedret strømeffektivitet og forbedrede AI-behandlingskapaciteter til opgaver som fotoforbedringer.

Q: Hvilke telefonmærker har forpligtet sig til at bruge Dimensity 8300?

A: MediaTek har endnu ikke afsløret de telefonmærker, der vil inkorporere Dimensity 8300 i deres enheder.