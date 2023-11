Ny titel: Udforsk virkningen af ​​Steam Deck OLED's 90 Hz-skærm på inputforsinkelse

By

I en nylig Digital Foundry-analyse er virkningen af ​​den opgraderede 90 Hz-skærm på Steam Deck OLED's inputlag blevet afsløret. Ved at bruge Nvidias Latency og Display Analysis Tools testede teamet to reflekstunge spil, Doom Eternal og Crysis 3 Remastered, for at bestemme de præcise effekter på reaktionsevnen.

Når den kørte med 90 fps, udviste Steam Deck OLED de mest markante forbedringer i input lag. Sammenlignet med 60 fps LCD-versionen var den gennemsnitlige reduktion i inputlag 26.1 ms for Doom Eternal og 32.5 ms for Crysis 3. Dette fald kan til dels tilskrives den hurtigere billedopdatering på OLED-skærmen.

Interessant nok fandt testen også forbedringer af inputlag, selv når både OLED- og LCD-enhederne fungerede med samme billedhastighed. Med begge indstillet til 60 fps demonstrerede OLED en 8.5 ms reduktion i inputlag for Doom Eternal og en 11.3 ms reduktion for Crysis 3. Lagforbedringen blev mere udtalt ved lavere billedhastigheder og nåede over 20 ms, da spil faldt til 40. til 45 fps rækkevidde.

Selvom disse forbedringer kan virke minimale sammenlignet med menneskelige reaktionstider, kan de stadig have en betydelig indflydelse på systemets overordnede fornemmelse og reaktionsevne. Mindre ændringer i input lag kan i høj grad forbedre "snappiness" af spiloplevelsen.

Et andet bemærkelsesværdigt fund fra analysen tyder på, at firmwareopdateringer kan spille en rolle i input lagforskellene mellem OLED- og LCD-versionerne af Steam Deck. Ved test af den ældre LCD-version med forældet firmware, observerede Digital Foundry input lag-resultater, der var 8 til 42.4 ms langsommere end dem, der blev opnået med den opdaterede firmware.

Valve arbejder aktivt på yderligere forbedringer til LCD-versionen af ​​Steam Deck, herunder reduktion af input lag. Med igangværende firmwarerevisioner er det muligt, at svartider på LCD-skærme vil fortsætte med at falde, hvilket forbedrer spiloplevelsen for brugerne.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

1. Hvad er input lag?

Input lag refererer til forsinkelsen mellem, hvornår en bruger indtaster en kommando, og når systemet reagerer på denne kommando. Inden for spil kan inputlag påvirke reaktionsevnen og den overordnede følelse af gameplay.

2. Hvordan påvirker Steam Deck OLED's 90 Hz skærm input lag?

Steam Deck OLED's opgraderede 90 Hz-skærm har vist sig at reducere inputlag sammenlignet med 60 Hz LCD-versionen. At køre spil med en højere billedhastighed på OLED-skærmen resulterer i betydelige forbedringer i inputlag.

3. Kan der stadig observeres forbedringer af inputlag, når både OLED- og LCD-enhederne er indstillet til samme billedhastighed?

Ja, test har vist, at selv når både OLED- og LCD-enhederne kører med samme billedhastighed, viser OLED'en stadig reduceret inputforsinkelse. Dette tyder på, at hardwareforskellene mellem de to versioner spiller en rolle i den forbedrede reaktionsevne.

4. Er firmwareopdateringer ansvarlige for input lag forskelle mellem OLED og LCD versioner?

Digital Foundry's analyse tyder på, at firmwareopdateringer kan bidrage til input lag-forskellene, der observeres mellem OLED- og LCD-versionerne af Steam Deck. Ældre versioner af LCD-firmwaren resulterede i langsommere inputlag-ydeevne sammenlignet med den opdaterede firmware. Valve arbejder aktivt på at forbedre inputlag gennem firmwareopdateringer til LCD-versionen af ​​Steam Deck.