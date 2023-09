"Tidligere bachelor, Matty J, bliver ALDI's konstituerende Chief Packing Officer for Charity"

Tv-personligheden Matthew Johnson, populært kendt som Matty J, er blevet valgt som ALDI Australiens første Chief Packing Officer (CPO). I denne rolle vil Matty J lede ALDI's indledende taskepakkeservice, hvor alle indtægter går til den australske velgørenhedsorganisation for børnekræft, Camp Quality.

Kunder kan vælge $2 VIPacking-tjenesten, som giver dem mulighed for at slappe af, mens Matty J og andre taskepakkere håndterer deres dagligvarer. De vil også få serveret kaffe i butikken, mens de venter. Taskepakningen finder sted i ALDI's Brookvale-butik i Sydney lørdag den 16. september med start kl. 8:30.

ALDI har støttet Camp Quality siden 2020 og har doneret over $5.3 millioner til velgørenheden, hvilket gør det muligt for mere end 5,662 børn, der er ramt af kræft, at deltage i rekreative programmer. For yderligere at hjælpe velgørenheden vil ALDI matche alle kundedonationer, der er lavet i butikken eller online op til en værdi af $100,000.

Matty J udtrykte sin begejstring og taknemmelighed over at blive valgt som CPO, og sagde: "Jeg kan godt lide at tro, at jeg har en vis færdighed, når det kommer til at pakke dagligvarer, men jeg har pudset op på min hurtighed, smidighed og teknik, og Jeg glæder mig til at pakke så mange tasker, som jeg kan, til dette gode formål.”

ALDIs administrerende direktør i NSW, Alex Foster, understregede vigtigheden af, at Matty J respekterer de "gyldne regler for pakning", såsom at placere tunge genstande i bunden og lettere genstande ovenpå, og sikre, at skrøbelige genstande som brød ikke bliver klemt.

Derudover vil Camp Quality merchandise, såsom T-shirts, hatte, solbriller, vandflasker og indpakningspapir, kunne købes i ALDI butikker i næste uge. Alle midler indsamlet fra disse salg vil bidrage til rekreative programmer for børn med kræft.

Overordnet set sigter Matty J's deltagelse som ALDI's CPO og taskepakningstjenesten mod at rejse midler til Camp Quality og give støtte, pusterum og sjove oplevelser til børn, der står over for kræft, hvilket sikrer, at de kan navigere deres rejse med specialiseret pleje, et støttende fællesskab og alder. - passende uddannelsesprogrammer.

