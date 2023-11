Motorcykel og Van Collide, hovedvej A16 lukket ved Ludborough

Hovedvej A16 i begge retninger er blevet lukket ved Ludborough efter et alvorligt uheld med en motorcykel og en varevogn. Kollisionen fandt sted ved A16-ø-krydset mellem Main Road og Pear Tree Lane. Hændelsen blev rapporteret klokken 11.34 tirsdag den 21. november, hvilket fik myndighederne til at rådgive chauffører til at undgå området. Det er endnu uklart, om der er nogen personskade som følge af sammenstødet. Lincolnshire Police er blevet kontaktet for mere information.

Trafikovervågningssystem Inrix indikerer langsom trafik fra A18 Pear Tree Lane i Ludborough til Church Lane i Utterby. Pendlere opfordres til at finde alternative ruter for at undgå forsinkelser.

Ofte stillede spørgsmål:

Q: Hvad forårsagede lukningen?

A: Lukningen skyldes et alvorligt uheld med en motorcykel og en varevogn.

Q: Hvor skete kollisionen?

A: Kollisionen fandt sted ved A16-økrydset på Main Road og Pear Tree Lane ved Ludborough.

Q: Er nogen kommet til skade?

A: Det er i øjeblikket uvist, om nogen er kommet til skade under sammenstødet.

Q: Er der nogen opdateringer fra politiet?

A: Lincolnshire Police har udtalt, at yderligere opdateringer vil blive frigivet, så snart de bliver tilgængelige.

Bemærk venligst, at dette er en vedvarende situation, og vi vil give opdateringer, efterhånden som flere oplysninger bliver tilgængelige.

Kilde: Lincolnshire Live