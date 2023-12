Machine Learning revolutionerer overfladeforudsigelse for multikomponentmaterialer

Maskinlæringsalgoritmer har revolutioneret materialevidenskabsområdet og giver hurtigere og mere præcise forudsigelser for overfladestrukturer af multikomponentmaterialer. Tidligere var forudsigelse af materialeoverfladestrukturer som funktion af termodynamiske variable begrænset af de beregningsressourcer, der kræves til nøjagtige energisimuleringer og statistisk prøveudtagning. Imidlertid har en ny tilgang, der anvender en bi-facetteret beregningsløkke, fremskyndet både energiscoring og statistiske prøveudtagningsmetoder.

Forskere har udviklet hurtige, skalerbare og dataeffektive interatomiske potentialer for maskinindlæring, der er trænet i beregninger med høj-gennemstrømningstæthed-funktionel-teori. Ved at bruge lukket sløjfe aktiv læring kan disse algoritmer forudsige overfladefasediagrammer af multikomponentmaterialer. Derudover er Markov-kædens Monte Carlo-sampling i det semigrand-kanoniske ensemble aktiveret ved at bruge virtuelle overfladesteder.

Undersøgelsen demonstrerer effektiviteten af ​​denne nye tilgang ved at forudsige overfladerne af GaN(0001), Si(111) og SrTiO3(001) materialer, som er i overensstemmelse med tidligere arbejde og også afslører tidligere urapporterede overfladetermineringer. Dette tyder på, at den foreslåede strategi effektivt kan modellere komplekse materialeoverflader og opdage nye overfladeafslutninger, der tidligere var ukendte.

Ved at kombinere kraften ved maskinlæring med beregningssimuleringer er forskere nu i stand til at overvinde begrænsningerne ved traditionelle metoder og fremskynde opdagelsen af ​​nye materialeoverfladestrukturer. Denne fremgang har betydelige konsekvenser for forskellige applikationer, såsom katalyse og elektronik, hvor forståelse af materialeoverflader og grænseflader er afgørende. Med evnen til at forudsige overfladestrukturer mere effektivt og præcist, kan forskere nu træffe mere informerede beslutninger om at designe og optimere materialer til specifikke applikationer.

Læs mere i webhistorien: Machine Learning revolutionerer overfladeforudsigelse for multikomponentmaterialer