LITTLE GOODY TWO SHOES PREVIEW: EN BLANDING AF BI-SHOUJO SKØNHED OG HROR

Little Goody Two Shoes er et kommende narrativ-drevet gyserspil, der omfavner bishoujo-æstetikken med europæisk landsbymiljø. Spillet er udviklet af AstralShift og kombinerer elementer fra Brødrene Grimms eventyr med truslen fra vrede byfolk og rædselen fra kødædende sommerfugle. I spillet påtager spillerne sig rollen som Elise, en ambitiøs pige, der søger at blive velhavende og undslippe sit ydmyge liv.

Demoen, der blev vist på PAX West 2023, gav spillerne mulighed for at udforske den mystiske Kieferberg Village, navigere gennem fangehuller og interagere med forskellige karakterer i byen. Spillet byder på forbløffende film og medrivende historielinjer, med fokus på at skabe et mørkt twist på det traditionelle eventyrlige anime-eventyr. Som Elise skal spillere udføre daglige opgaver i løbet af dagen, mens de afslører skovens mørkeste hemmeligheder om natten.

Et af de vigtigste gameplay-elementer i Little Goody Two Shoes er forvaltningen af ​​omdømme. Spillere skal overvåge deres omdømme for at undgå at blive betragtet som "af djævelen" og stå over for de heksefulde straffe, der følger med. Spillet giver også spillerne mulighed for at sætte deres egne veje, løse gåder og opbygge meningsfulde relationer. Visuelt sprog spiller en afgørende rolle i spillet, da spillerne skal løse miljøgåder og bruge omgivelserne til deres fordel.

Little Goody Two Shoes byder på håndillustreret kunst af udviklerne hos AstralShift, der opretholder en ensartet æstetik på tværs af både de drømmende og mørke elementer i spillet. Demoen viste spillets nostalgiske anime-stil og fordybende horror-atmosfære, hvilket gjorde det til et fremtrædende på konferencegulvet.

Selvom en udgivelsesdato ikke er blevet annonceret endnu, viser Little Goody Two Shoes løfte som et spændende RPG med en fængslende blanding af bi-shoujo skønhed og rædsel.

