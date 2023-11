BMW E46 M3 får en Beastly Upgrade med V10 Power

Motorbytte er blevet en populær trend i BMW-samfundet, hvor entusiaster konstant søger at presse deres elskede Bimmere til nye niveauer af ydeevne. Selvom vi har set vores rimelige andel af motorudskiftninger, tager dette særlige projekt det til et helt nyt niveau.

Stjernen i denne video er en sort BMW E46 M3, en bil, der allerede er kendt for sin imponerende kraft og ydeevne. Udstyret med en 3.2-liters inline-seks-motor var E46 M3 ikke sløv på banen. Ejeren af ​​denne M3 ville dog tage den et skridt videre og slippe endnu flere hestekræfter og spænding løs.

I stedet for at vælge et traditionelt motorskifte besluttede ejeren at gå all-in og transplantere en 5.0-liters V10-motor fra en E60 M5. Dette V10-kraftværk, den eneste produktions-V10 nogensinde lavet af BMW, leverede en lagerydelse på 500 hestekræfter og 384 lb-ft drejningsmoment. Men det var ikke nok for ejeren. Med et par modifikationer, inklusive et opgraderet motorkort, producerer denne uhyggelige M3 nu omkring 520 hestekræfter.

Det, der virkelig adskiller denne ydelsesopgradering, er valget af transmission. V10-motoren er parret med en E92-kilde med dobbeltkoblingsgear, der løfter køreoplevelsen til et helt nyt niveau. Da videoen tager os med på en spændende omgang rundt på Nurburgring, bliver det helt klart, at denne M3 ikke er din gennemsnitlige banebil.

Med sin utrolige hastighed og lyden af ​​V10-motorens brøl skiller BMW E46 M3 sig ud blandt præstationsbiler på banen. Den overhaler let konkurrenterne med lethed og efterlader et varigt indtryk. Det er ikke første gang, vi har set et BMW V10-projekt, men det føjer bestemt til den voksende liste af imponerende motorbytte, der flytter grænserne for, hvad en BMW kan opnå.

FAQ:

Q: Hvilken motor byttede ejeren af ​​den sorte BMW E46 M3?

A: Ejeren udskiftede den originale inline-seks-motor med en 5.0-liters V10-motor fra en E60 M5.

Q: Hvor mange hestekræfter producerer den opgraderede BMW E46 M3?

A: Med nogle få ændringer producerer den opgraderede M3 nu omkring 520 hestekræfter.

Q: Hvilken transmission er V10-motoren parret med?

A: V10-motoren er forbundet med en E92-transmission med dobbeltkobling, hvilket forbedrer den samlede køreoplevelse.