Lies of P Update 1.3.0.0 introducerer spændende gameplayforbedringer

Det meget roste action-RPG, Lies of P, har netop udgivet sin seneste opdatering, version 1.3.0.0. Denne opdatering bringer en række nye funktioner og indhold samt betydelige balanceændringer, der helt sikkert vil forbedre den overordnede spiloplevelse.

En af de mest spændende tilføjelser i denne opdatering er introduktionen af ​​nye kostumer. Spillere kan nu finde disse kostumer i menuerne 'Udstyr' og 'Taske'. Blandt de nye tilføjelser er 'Alkymistens Hat', 'Skattejægerens maske', 'Skattejægerens jagttøj' og 'Illusory Emerald Glasses'. Disse kostumer tilføjer ikke kun en frisk visuel flair til spillet, men tilbyder også unikke statsbonusser.

Derudover er en ny kategori blevet tilføjet til kostumemenuen, som giver spillerne mulighed for at udstyre masker og tilbehør sammen i hårsektionen. Dette giver spillerne endnu flere tilpasningsmuligheder og giver dem mulighed for at skabe deres eget unikke look.

Opdateringen inkluderer også forskellige balancejusteringer for at forbedre gameplayet. Feltsværhedsgraden er blevet reduceret, hvilket sikrer en jævnere og mere behagelig oplevelse for spillerne. Derudover er angrebshastigheden for nogle monstre blevet justeret for at gøre deres angreb mere intuitive. Varigheden af ​​stance-pauser for visse monstre er også blevet øget, og spawn-placeringer af monstre og fælder er blevet justeret for bedre at passe til spillets flow.

Desuden er P-Organ-evnen 'Rising Dodge' blevet ændret til en standard-evne, hvilket giver spillere større tilgængelighed lige fra spillets start. Der er også foretaget justeringer af kampbalancen, herunder øget skade på visse våben, forbedrede udløsningshastigheder for standpause og justeringer af angrebshastigheder og ladetider for forskellige våbentyper.

Lies of P-fællesskabet har ventet spændt på denne opdatering, og responsen har indtil videre været overvældende positiv. Spillere kan nu nyde en mere raffineret og afbalanceret spiloplevelse, mens de også eksperimenterer med nye kostumemuligheder for at personliggøre deres karakterer.

FAQ:

Q: Hvornår blev Lies of P udgivet?

A: Lies of P blev udgivet den 18. september 2021.

Q: Hvilke platforme er Lies of P tilgængelig på?

A: Lies of P er tilgængelig på PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X og S, PC via Steam og Mac via Mac App Store.

Q: Hvad er spilstilen for Lies of P?

A: Lies of P er en sjælelig action-RPG, der genskaber det klassiske eventyr om Pinocchio i en Bloodborne-stil gameplay.

Q: Hvad er anmeldelsesresultatet for Lies of P?

A: IGN gav Lies of P en score på 8/10 i deres anmeldelse.

Q: Kan jeg finde en gennemgang til Lies of P?

A: Ja, IGN giver en Lies of P-gennemgang til spillere, der har brug for vejledning under deres spilrejse.

Q: Er der nogen fejlrettelser i 1.3.0.0-opdateringen?

A: Ja, opdateringen inkluderer forskellige fejlrettelser, der løser problemer såsom karakterskydning i himlen, utilsigtede Perfect Guards, unguardable angreb og mere.

Q: Er der nogen forbedringer for ikke-engelske spillere?

A: Ja, opdateringen inkluderer opdaterede oversættelser og rettelser til slåfejl på engelsk, kinesisk og japansk.

