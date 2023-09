Lian Li O11D EVO XL: Et brugervenligt og funktionsrigt pc-cover

Lian Li O11D EVO XL er det seneste tilbud fra det taiwanske komponentfirma Lian Li. Lian Li, der er kendt for sine førsteklasses pc-etuier og fans, har samarbejdet med den tyske hardwareanmelder der8auer for at skabe et stort etui, der tilbyder en bred vifte af funktioner og tilpasningsmuligheder.

Måler ved (D) 522 mm x (B) 304 mm x (H) 531.9 mm, O11D EVO XL er en større model af den tidligere O11D EVO. Det understøtter forskellige bundkortstørrelser, herunder E-ATX, ATX, Micro-ATX og Mini-ITX. Etuiet har en stålramme, 4.0 mm hærdet glaspaneler og aluminiumsdetaljer.

En af de iøjnefaldende egenskaber ved O11D EVO XL er dens understøttelse af væskekøling. Den kan rumme op til tre radiatorer på op til 420 mm i størrelse, med muligheder for installation på toppen, siden eller bunden af ​​kabinettet. Derudover kan en enkelt 120 mm radiator tilsluttes til kabinettets udstødning. Bundkortbakken er højdejusterbar, hvilket giver mulighed for bekvem installation og justering af væskekølesystemer.

Kabelstyring er også en prioritet i designet af O11D EVO XL. Etuiet inkluderer stropper til at holde alle ledninger skjult bag bundkortet, hvilket sikrer et rent og organiseret interiør.

Opbevaringsmulighederne i O11D EVO XL er rigelige. Der er tre 2.5-tommer SSD-slots bag bundkortbakken og to roterbare drevbure, der kan understøtte op til fire 2.5-tommer eller 3.5-tommer lagerdrev. Drevholderne har forudgående strøm og SATA-forbindelser for nem installation.

O11D EVO XL tilbyder fleksibilitet i sin orientering. Selvom det er højrehåndet som standard, kan kabinettet vendes helt om for brugere, der foretrækker en venstreorienteret udstillingsvindue. Etuiet inkluderer også et redesignet GPU-anti-sag-beslag, der understøtter store grafikkort, samt værktøjsfri GPU-klemmer, der fastgør PCIe-udvidelsesslot-dækslerne magnetisk.

Samlet set er Lian Li O11D EVO XL et meget tilpasseligt pc-hus med fokus på væskekøling og kabelstyring. Dens understøttelse af flere radiatorer, justerbar bundkortbakke og rigelige opbevaringsmuligheder gør det til et topvalg for entusiaster, der ønsker at bygge et højtydende og velorganiseret system.

