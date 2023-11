LG afslører fremtiden for SMART-skærme

LG Electronics revolutionerer skærmverdenen med sin seneste SMART Monitor-serie. 32SR50F og 27SR50F modellerne tilbyder en blanding af produktivitet og underholdning, hvilket eliminerer behovet for en pc-forbindelse. Med fantastiske skærme, problemfri tilslutning og smarte muligheder er disse skærme indstillet til at transformere den måde, vi arbejder og leger på.

LG SMART-skærme har imponerende skærme, der leverer levende farver og skarp kontrast. Uanset om du er til en videokonference, arbejder på dokumenter eller blot surfer på nettet, vil billedkvaliteten i høj kvalitet og understøttelsen af ​​HDR10 sikre en fordybende seeroplevelse. Det slanke, kantløse design af 27-tommer modellen tilføjer et strejf af elegance til dit arbejdsområde.

Men det, der adskiller disse skærme, er deres integration af LGs webOS 23-platform. WebOS 23 fungerer som en smart hub og giver nem adgang til streaming-apps, personligt sportsindhold og endda muligheden for at sammensætte musikafspilningslister baseret på dine præferencer. Glem at skifte enhed – disse skærme bringer alt, hvad du har brug for lige ved hånden.

For dem, der arbejder hjemmefra, er LG SMART-skærmene udstyret med LG Home Office-software. Denne software understøtter populære produktivitetsprogrammer som Microsoft 365 og Google Kalender, hvilket giver dig mulighed for problemfrit at skifte mellem arbejde og personlige opgaver. Deling af indhold fra dine smartenheder er også en leg, takket være AirPlay 2 og Miracast-kompatibilitet.

Ikke begrænset til arbejde, disse skærme kan også fungere som smart home hubs. Gennem LGs ThinQ Home Hub kan du overvåge og kontrollere dine IoT-kompatible apparater, såsom køleskabe og vaskemaskiner, uden at forlade dit skrivebord. Denne integration af arbejds- og hjemmeliv øger effektiviteten og bekvemmeligheden, hvilket gør disse skærme til en game-changer for smart livsstil.

LG SMART-skærme (32SR50F og 27SR50F) vil være tilgængelige på forskellige markeder verden over, med tilgængelighed fra USA til november. Med en pris på $229.99 for 32-tommer-modellen og $199.99 for 27-tommer-modellen, tilbyder disse skærme et fremragende værditilbud for deres imponerende funktioner.

Som Seo Young-jae, Senior Vice President og leder af IT-forretningsenheden i LG Electronics Business Solutions Company, passende udtrykker det: "LG SMART Monitor-serien er skræddersyet til at imødekomme de individuelle præferencer og specifikke krav fra forskellige brugere." Med denne lancering er LG klar til at tage SMART Monitor-kategorien til nye højder med flere spændende innovationer i horisonten. Bliv hængende!

Ofte stillede spørgsmål:

1. Hvad er webOS 23?

WebOS 23 er LGs operativsystem, der driver deres SMART-skærme. Det giver problemfri adgang til streaming-apps, personligt indhold og andre smarte funktioner.

2. Kan jeg tilslutte disse skærme til mine smartenheder?

Ja, du kan nemt forbinde dine smarte enheder til disse skærme ved hjælp af AirPlay 2 og Miracast, så du nemt kan dele indhold.

3. Kan disse skærme fungere som smart home hubs?

Absolut! Disse skærme fungerer som smart home hubs, så du kan overvåge og kontrollere IoT-kompatible apparater som køleskabe og vaskemaskiner gennem LGs ThinQ Home Hub.

kilder:

- Pressemeddelelse fra LG SMART Monitor