Nye LG SMART-skærme med forbedrede funktioner til produktivitet og tilslutningsmuligheder

LG Electronics har for nylig introduceret sin seneste serie af SMART-skærme til 2023. Blandt de nye udgivelser er modellerne 32SR50F og 27SR50F, som nu kan købes. Formålet med at øge produktiviteten og tilbyde problemfri tilslutning er disse skærme designet til at imødekomme de skiftende behov for fjernarbejde og underholdningsstreaming.

Et bemærkelsesværdigt træk ved disse skærme er deres højtydende IPS-skærme, der understøtter HDR 10, der leverer forbedret billedlivlighed og kvalitet. Uanset om du deltager i virtuelle møder eller blot surfer på nettet, vil de forbedrede billeder, som disse 1080p-skærme giver, forbedre din seeroplevelse. 27-tommer modellen med sit praktisk talt kantløse design tilføjer et strejf af slank og minimalistisk æstetik til ethvert arbejdsområde.

Kører på LGs webOS 23-platform tilbyder SMART-skærmene nem og bekvem adgang til forskellige streaming-applikationer og personlige visningsanbefalinger gennem webOS Hub. Home Board-funktionen er særligt spændende og tilbyder personlige sportsprofiler og tilpassede sportsservicekort. Sportsentusiaster kan holde sig opdateret med deres yndlingsligaer, kommende kampe og vigtige statistikker. Skærmene inkluderer også LG Mood Music-funktionen, der fungerer som en personlig DJ ved at oprette afspilningslister baseret på brugerens musikalske præferencer.

For dem, der fokuserer på produktivitet, er LG SMART-skærmene udstyret med indbygget LG Home Office-software. Disse skærme understøtter forskellige produktivitetsprogrammer som Microsoft 365 og Google Calendar og forbedrer workfloweffektiviteten. Derudover letter de indholdsdeling fra smartenheder gennem AirPlay 2 og Miracast, hvilket eliminerer behovet for direkte pc-forbindelse.

Ydermere fungerer disse skærme som smart home hubs, kompatible med LGs ThinQ Home Hub. Brugere kan nemt overvåge og administrere IoT-kompatible husholdningsapparater som køleskabe og vaskemaskiner gennem ThinQ-appen. Denne integration forvandler monitorerne til centrale kontrolpunkter for et tilsluttet hjem.

Teknisk data:

– LG SMART Monitor (32SR50F)

– Størrelse/opløsning: 31.5 tommer / FHD (1,920 x 1080)

– Farveskala: sRGB 99%, NTSC 72%

– HDR: HDR 10

– Opdateringshastighed/svartid: 60Hz / 8ms

– Interface: USB Type-C, HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

– Højttaler: 5W (x2)

– Smart funktion/tjeneste: webOS 23, Microsoft Office, Voice Assistant (LG ThinQ, Alexa), Mobile Casting/Mirroring (AirPlay 2 / ScreenShare)

– Tilbehør: HDMI / hvid fjernbetjening

– LG SMART Monitor (27SR50F)

– Størrelse/opløsning: 27 tommer / FHD (1,920 x 1080)

– Farveskala: sRGB 99%, NTSC 72%

– HDR: HDR 10

– Opdateringshastighed/svartid: 60Hz / 14ms

– Interface: HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

– Højttaler: 5W (x2)

– Smart funktion/tjeneste: webOS 23, Microsoft Office, Voice Assistant (LG ThinQ, Alexa), Mobile Casting/Mirroring (AirPlay 2 / ScreenShare)

– Tilbehør: HDMI / hvid fjernbetjening

32SR50F-modellen kan købes for $229, mens 27SR50F-modellen kan fås for kun $199. Begge modeller leveres med 1 års reservedels- og arbejdsgaranti.

FAQ:

Q: Hvad er de iøjnefaldende funktioner ved LG SMART-skærme?

A: LG SMART-skærme tilbyder højtydende skærme med HDR 10-understøttelse, indbygget LG Home Office-software til produktivitet, indholdsdelingsfunktioner og smart home-hub-funktionalitet.

Q: Hvad er prisen for 32SR50F og 27SR50F modellerne?

A: 32SR50F er prissat til $229, mens 27SR50F er tilgængelig for $199.

Spørgsmål: Er skærmene understøttet af en garanti?

A: Ja, begge modeller leveres med 1 års reservedels- og arbejdsgaranti.