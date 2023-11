LEGO x Fortnite Crossover bekræftet: En ny æra af kreativt gameplay

LEGO har officielt annonceret på Twitter, at den længe ventede LEGO x Fortnite crossover begivenhed faktisk finder sted. Selvom detaljerne stadig er sparsomme, tyder spekulationer på, at spillere vil have mulighed for at fordybe sig i en unik spiloplevelse, hvor de styrer LEGO-versioner af deres yndlings Fortnite-figurer, komplet med evnen til at mine og lave.

LEGO x Fortnite-begivenheden, som skal finde sted den 7. december, vil være en af ​​tre spændende gamemodes, der introduceres til Fortnite i næste måned. Men det er ikke alt - Eminem-fans vil være begejstrede for at vide, at den populære rapper vil gøre en særlig optræden i spillet som en del af en livekoncertbegivenhed den 2. december.

Hvis det ikke var nok til at få fans til at summe, cirkulerer hvisken om et potentielt Doctor Who x Fortnite-samarbejde. Selvom det endnu ikke er bekræftet, menes det, at dette samarbejde kunne være en fejring af den ikoniske britiske tv-series 60-års jubilæum, som blev sendt første gang i november 1963. For at øge spændingen er en tredelt serie med David Tennant, der gentager sin rolle som Doktoren, sendes i slutningen af ​​november 2023.

LEGO x Fortnite crossover lover at bringe et frisk og innovativt twist til spillet, der kombinerer det elskede LEGO-mærke med Fortnites engagerende gameplay. Spillere kan forvente en verden, hvor deres fantasi kommer til live gennem digitale klodser, der åbner op for uendelige kreative muligheder.

