League of Legends-spillere skuffede over Blue Essence Emporium

League of Legends-spillere ventede ivrigt på tilbagekomsten af ​​Blue Essence Emporium i håb om meningsfulde belønninger at bruge deres akkumulerede Blue Essence på. Implementeringen af ​​Emporium har dog fået mange fans til at føle sig svigtet af det matte indhold, der tilbydes.

Blue Essence, en valuta i League of Legends, har en tendens til at akkumulere, når spillerne har låst alle mestrene op. Runesider, navneændringer og et par andre små muligheder er tilgængelige for køb med Blue Essence, men mange spillere har et overskud af denne valuta og begrænsede måder at bruge den på.

The Blue Essence Emporium skulle løse dette problem ved at give spillere lokkende belønninger, som kunne købes ved hjælp af deres hamstrede Blue Essence. Selvom Riot Games lovede forbedringer, føler spillerne, at Emporium ikke har levet op til forventningerne og tilbyder endnu færre muligheder end før dets pause.

Noget af skuffelsen stammer fra fraværet af mystiske ikoner og afdelingshudkister samt chromas i begrænset oplag. Desuden viste det sig at få adgang til selve Emporium at være en udfordring for mange spillere ved lanceringen.

Det er værd at bemærke, at spillere håbede på flere belønninger efter kontroversen omkring det dyre "Cosmic Erasure"-skind til Jhin. Mange langtidsspillere længtes efter tilfredsstillende belønninger uden at skulle bruge ekstra penge.

På trods af disse frustrationer udtrykte spillerne mere skuffelse end vrede over Riot Games. De ville simpelthen have en måde at bruge den valuta, de havde tjent gennem mange års dedikation til spillet.

Riot Games har endnu ikke annonceret, om der vil blive foretaget ændringer i indholdet, der er tilgængeligt i Blue Essence Emporium, som svar på spillerens feedback. Da det nu forekommer to gange om året, håber fans på, at fremtidige iterationer af Emporium vil give mere lokkende muligheder for deres akkumulerede Blue Essence.

