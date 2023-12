Juridisk tilbageslag for Lakota skolebestyrelsesmedlem Darbi Boddy

Darbi Boddy, et medlem af Lakota School Board i Ohio, har stået over for endnu et tilbageslag i sine forsøg på at omstøde en civil stalking-beskyttelsesordre. Ordren kræver, at hun holder sig 500 meter væk fra bestyrelsesmedlem Isaac Adi. Boddys advokat missede fristen for at appellere kendelsen i underretten, men gik i stedet direkte til Ohio 12th District Court of Appeals, som afviste anmodningen. Som et resultat afviste dommer Greg Howard alle verserende beslutninger, inklusive et om at opsige beskyttelsesordre.

Boddy er nu forpligtet til at fortsætte med at holde sig væk fra Adi til enhver tid, indtil ordren udløber i 2025. Dette inkluderer skolebestyrelsesmøder, som hun ikke kan deltage i, hvis Adi er til stede. Dommer Howard bemærkede også, at Adis advokat indgav anmodninger om foragt mod Boddy for angiveligt at have overtrådt beskyttelsesordren.

Som svar på beslutningen meddelte Boddys advokat, Robert Croskery, at han trækker sig som hendes juridiske rådgiver. Han kritiserede rettens appelproces og udtrykte sin mening om, at beslutningen om at give den beskyttende ordre var "klart forkert." Han satte også spørgsmålstegn ved Adis egnethed til at være offentlig embedsmand, idet han citerede videoer af hans adfærd.

Adis advokat, Robert Lyons, udtrykte tilfredshed med dommerens afgørelse og påstod, at Boddy fortsætter med at overtræde beskyttelsesordren ved at nedgøre Adi online. Han indgav en ny retsprotokollat, der gjorde opmærksom på et Facebook-opslag, hvor Boddy kritiserede Adi.

Boddy blev valgt til skolebestyrelsen i 2021 og tiltrådte i 2022. Ifølge Ohio Revised Code kan skolebestyrelsesmedlemmer, der går glip af møder i 90 dage og viser sig at have utilstrækkelige grunde til deres fravær, blive fjernet fra deres stillinger.

Adi havde tidligere ført kampagne med Boddy, men hævdede i sin ansøgning om retsbeskyttelse, at deres forhold var blevet forværret, og at Boddy var blevet "ekstremt aggressiv" over for ham. Boddy vidnede, at hun ikke mente nogen ond vilje og udtrykte sin uenighed med Adis politiske holdning.

Boddys advokat har hævdet, at Ohios stalkinglov bliver brugt til at tie Boddys konservative stemme. Han har udtalt, at hun fortsat vil prioritere forældres og børns behov over særinteresser.

