Forståelse af Windows Dynamiske opdateringer: Forbedring af OS-opsætning og -gendannelse

Microsoft udrullede for nylig Patch Tuesday-opdateringerne til både Windows 10 og Windows 11 i november. Selvom denne nyhed måske ikke kommer som en overraskelse, er der mere i det end bare regelmæssige opdateringer. Teknikgiganten introducerede også en ny dynamisk opdatering for at forbedre installationsfilerne til Windows 11 23H2, som også gælder for version 22H2. Denne opdatering har til formål at forbedre kernesystemets filniveau, hvilket sikrer en problemfri oplevelse.

Desuden vil brugerne være glade for at vide, at en dynamisk opdatering til Windows Recovery Environment (WinRE) også er blevet frigivet. Specifikt er denne opdatering rettet mod Windows 11 version 21H2. Selvom version 21H2 ikke længere modtager Patch Tuesdays på grund af dens ophør, vil Microsoft fortsætte med at levere dynamiske opdateringer til WinRE. Dette er afgørende i tilfælde af funktionsopdateringsfejl, da den forbedrede WinRE hjælper med gendannelsesprocessen.

Så hvad er dynamiske opdateringer præcist? Ifølge Microsofts forklaring i et blogindlæg fra Tech Community om Windows 10 Dynamic Updates, består disse opdateringer af forskellige komponenter og tjener flere formål under installations- og gendannelsesprocesserne.

Dynamiske opdateringer inkluderer:

1. Opsætningsopdateringer: Disse opdateringer fokuserer på rettelser til opsætning af binære filer og filer, der bruges under funktionsopdateringer.

2. Sikre OS-opdateringer: Opdateringer til "safe OS"-komponenten, som er ansvarlig for opdatering af Windows Recovery Environment (WinRE).

3. Servicestakopdateringer: Nødvendige rettelser til at løse eventuelle servicestackproblemer, hvilket sikrer en jævn funktionsopdateringsproces.

4. Seneste kumulative opdatering: Installation af den seneste kumulative kvalitetsopdatering.

5. Driveropdateringer: Opdaterede drivere fra producenter, der er specifikt målrettet til dynamisk opdatering.

Ud over ovenstående opdateringer bevarer Dynamic Update også indholdet af sprogpakken (LP) og Features on Demand (FOD'er). Dette sikrer, at brugerne har alle nødvendige komponenter tilgængelige efter opdateringen er fuldført.

Du kan finde den seneste opdatering, KB5033288, på webstedet Microsoft Update Catalog. Du kan dog være sikker på, at opdateringen skal installeres automatisk, hvilket eliminerer behovet for manuel indgriben.

Sammenfattende forbedrer Microsofts seneste dynamiske opdateringer til Windows 10 og Windows 11 ikke kun den overordnede opsætningsproces, men giver også et sikkerhedsnet til gendannelse i tilfælde af fejl i forbindelse med funktionsopdateringer. Disse opdateringer adresserer forskellige kritiske komponenter, hvilket sikrer en jævn og pålidelig operativsystemoplevelse.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Q: Hvad er dynamiske opdateringer i Windows?

Sv: Dynamiske opdateringer er et sæt opdateringer, der forbedrer OS-opsætningsprocessen og gendannelsen i tilfælde af funktionsopdateringsfejl. Disse opdateringer omfatter rettelser til installationsfiler, opdateringer til Windows Recovery Environment (WinRE), servicering af stak rettelser, installation af den seneste kumulative kvalitetsopdatering og opdaterede drivere.

Sp: Skal jeg manuelt installere den seneste dynamiske opdatering?

A: Nej, den dynamiske opdatering skal installeres automatisk. Men hvis du vil installere det manuelt, kan du finde den seneste opdatering, såsom KB5033288, på webstedet Microsoft Update Catalog.

Q: Hvad sker der med sprogpakker og funktioner under opdateringsprocessen?

A: Sprogpakker (LP'er) og Features on Demand-indhold (FOD'er) bevares under opdateringen. Dette sikrer, at brugerne har disse væsentlige komponenter tilgængelige efter opdateringen er fuldført.

Sp.: Kan jeg modtage dynamiske opdateringer til en ikke-understøttet Windows-version?

Sv: Selvom ikke-understøttede versioner muligvis ikke længere modtager Patch Tuesdays eller regelmæssige opdateringer, kan Microsoft stadig levere dynamiske opdateringer til kritiske komponenter som Windows Recovery Environment (WinRE) for at sikre gendannelsesmuligheder.