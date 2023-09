James Webb-rumteleskopet kan have fundet en hyceanverden

En ny undersøgelse ved hjælp af James Webb Space Telescope (JWST) antyder eksistensen af ​​hyceanplaneter - en type planet, der potentielt kan rumme fremmede liv. Hyceanplaneter er kendetegnet ved at have et varmt hav på hundredvis af kilometer dybt, en tyk brint- og vandrig atmosfære og ingen kontinenter. Mens disse planeter længe har været antaget, kan JWST have set en for første gang.

Disse planeter menes at være almindelige blandt superjorder, som er planeter med en masse og størrelse større end Jorden. De findes ofte i kredsløb om røde dværgstjerner, som er kendt for deres intense soludbrud. Imidlertid kan den stærke overfladetyngdekraft af hyceanplaneter give dem mulighed for at beholde meget af deres oprindelige brint- og heliumatmosfære, hvilket gør dem egnede miljøer for fremmede liv.

Den pågældende planet er K2-18 b, der ligger 120 lysår væk fra Jorden. Den har en masse, der er næsten 9 gange større end Jorden og en radius, der er næsten 3 gange større. JWSTs observationer af denne planet har afsløret stærke signaturer af metan og kuldioxid i dens atmosfære, i overensstemmelse med karakteristikaene for en hyceanverden. Tilstedeværelsen af ​​disse gasser understøtter yderligere muligheden for beboelighed.

Undersøgelsen fandt også antydninger af et kemikalie kaldet dimethylsulfid (DMS) i K2-18 b's atmosfære. På Jorden produceres DMS primært af mikrobielt havliv såsom fytoplankton. Selvom dette kunne være en potentiel biosignatur, er dataene i øjeblikket usikre, og yderligere observationer er nødvendige for at bekræfte deres tilstedeværelse.

Fremtidige observationer med JWST's Mid-InfraRed Instrument (MIRI) og andre instrumenter vil blive udført for at indsamle flere data om K2-18 b's atmosfære og for at søge efter yderligere beviser for DMS. Disse fund åbner op for den spændende mulighed for at opdage flere hyceiske verdener og potentielt finde fremmede liv i deres store oceaner.

Kilde: Nikku Madhusudhan et al. "Kulstofbærende molekyler i en mulig hyceanatmosfære." Præsenteret på The First Year of JWST Science Conference (2023)