Pasadenas borgmester inviterer lokalsamfundet til den årlige ceremoni for belysning af juletræer

Byen Pasadena er begejstret for at kunne annoncere borgmesterens årlige højtidstræbelysningsceremoni, der finder sted fredag ​​den 1. december på rådhuset. Denne meget ventede begivenhed, arrangeret af borgmester Victor M. Gordo, lover en uforglemmelig aften fyldt med julehygge og festligheder for hele familien.

Fra 5-7 kan deltagerne deltage i en række aktiviteter, herunder liveoptrædener af lokale sangere og dansere samt kunsthåndværk til børn leveret af Armory Center for the Arts. Arrangementet vil også byde på dejlige lette forfriskninger og endda et særligt besøg af julemanden selv. Glem ikke at medbringe dit kamera for at fange de hjertevarme ferieøjeblikke ved de forskellige fotostop, der er placeret rundt om i stedet.

Aftenens højdepunkt vil være borgmester Gordos ceremonielle tænding af byens officielle træ kl. 6. For at sikre en fantastisk udsigt over dette magiske øjeblik skal du sørge for at ankomme tidligt og sikre dig en førsteklasses plads på rådhuset. Parkering er tilgængelig, men sørg for at komme i god tid for at sikre en plads.

I en ånd af at give vil Pasadenas brandvæsen indsamle donationer til det årlige Spark of Love Toy Drive. Hvis du har midlerne, kan du overveje at medbringe nyt uindpakket legetøj, sportsudstyr eller gavekort for at gøre feriesæsonen lysere for lokale undertjente børn og teenagere.

For dem, der ikke kan deltage i begivenheden personligt, så fortvivl ikke! En video af ceremonien vil blive gjort tilgængelig på et senere tidspunkt, så alle kan opleve den glædelige begivenhed.

For at dele din egen træbelysning og julemandsbilleder, skal du sørge for at tagge byen Pasadena på Instagram, Facebook og Twitter. De vil dele så mange af disse festlige billeder som muligt. Du kan også se sidste års billedalbum for et glimt af de magiske øjeblikke, begivenheden rummer.

Få forbindelse til byen Pasadena ved at besøge deres hjemmeside på CityOfPasadena.net eller følge dem på Twitter, Instagram og Facebook. Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp, så tøv ikke med at ringe til borgerservicecentret i åbningstiden på (626) 744-7311.

Slut dig til borgmester Gordo og hele samfundet til borgmesterens årlige lysceremonier for juletræer for en fortryllende aften, der skaber varige minder for alle. Det er en begivenhed, du ikke vil gå glip af!