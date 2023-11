Nyt samarbejde for at optimere PV-anlæggets ydeevne

JinkoSolar Australia har for nylig annonceret et banebrydende partnerskab med forskningsgruppen Artificial Intelligence, Characterisation, Defects and Contacts (ACDC) ved det prestigefyldte University of New South Wales. Samarbejdet har til formål at revolutionere feltydelsen af ​​JinkoSolars banebrydende solcelleteknologier, herunder deres meget ventede næste generations bifacial PERC- og TOPCon-moduler.

I stedet for udelukkende at stole på traditionelle metoder, vil JinkoSolar nu udnytte ACDC-forskningsgruppens ekspertise til at udnytte kraften fra kunstig intelligens og maskinlæringsalgoritmer til at overvåge og optimere ydeevnen af ​​deres PV-anlæg i realtid. Ved at levere vigtige elektriske og vejrdata genereret af deres næste generations moduler, vil JinkoSolar sætte forskergruppen i stand til at udvikle innovative strategier til at øge effektiviteten og maksimere det samlede anlægs output.

Med støtte fra Australian Renewable Energy Agency søger samarbejdet også at udvikle et avanceret kommercielt overvågningssystem specielt skræddersyet til PV-anlæg. Denne avancerede platform vil bruge historiske data og maskinlæringsfunktioner til at forbedre drift og vedligeholdelse (O&M) strategier. Ved nøjagtigt at forudsige tilsmudsningshastigheder, undersøge modul- og systemnedbrydning og muliggøre proaktive vedligeholdelsesforanstaltninger, vil platformen effektivt forhindre fejl og sikre, at anlæggene fortsætter med at fungere på deres højeste ydeevne.

Integrationen af ​​kunstig intelligens og maskinlæringsalgoritmer i fotovoltaiske applikationer er et væsentligt skridt fremad i industrien for vedvarende energi. Dette samarbejde mellem JinkoSolar Australia og ACDC-forskningsgruppen demonstrerer ikke kun deres engagement i teknologisk innovation, men lover også i høj grad at forbedre effektiviteten og levetiden for solenergianlæg.

Samlet set repræsenterer dette strategiske samarbejde en bemærkelsesværdig mulighed for at udnytte banebrydende forskning og avancerede teknologier, hvilket i sidste ende baner vejen for en mere bæredygtig og produktiv fremtid inden for solenergi.

Ofte Stillede Spørgsmål

Hvad er PERC-teknologi?

PERC står for Passivated Emitter and Rear Cell. Det er en solcelleteknologi, der øger effektiviteten af ​​solpaneler ved at reducere rekombinationstab på bagsiden.

Hvad er bifacial moduler?

Bifacial-moduler er solpaneler, der kan generere elektricitet fra begge sider af modulet. De udnytter sollys fra forsiden og fanger også reflekteret lys fra jorden eller omgivende overflader, hvilket øger den samlede energiudgang.

Hvordan forbedrer kunstig intelligens PV-anlæggets ydeevne?

Kunstig intelligens, specifikt maskinlæringsalgoritmer, kan analysere store mængder data indsamlet fra PV-anlæg og identificere mønstre og tendenser. Dette muliggør proaktiv vedligeholdelse, nøjagtig fejlforudsigelse og optimering af anlæggets ydeevne, hvilket i sidste ende øger effektiviteten og outputtet.