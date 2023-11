By

Er Walmart rigere end Amazon?

I detailgiganternes verden skiller to navne sig ud: Walmart og Amazon. Disse virksomheder har revolutioneret den måde, vi handler på, og tilbyder bekvemmelighed og konkurrencedygtige priser. Men når det kommer til at afgøre, hvilken af ​​disse detail-behemoths der er rigere, er svaret ikke så ligetil, som det kan se ud.

Walmart, grundlagt i 1962 af Sam Walton, har et langvarigt ry som verdens største detailhandler. Med over 11,000 butikker i 27 lande har Walmart en betydelig fysisk tilstedeværelse. Det tilbyder en bred vifte af produkter, fra dagligvarer til elektronik, og har en loyal kundebase.

På den anden side startede Amazon, grundlagt af Jeff Bezos i 1994, som en online boghandel og er siden vokset til en global e-handelsgigant. Amazon har forstyrret traditionel detailhandel ved at tilbyde et omfattende udvalg af produkter og hurtig, pålidelig forsendelse. Det har også diversificeret sin forretning ved at begive sig ud i cloud computing, streamingtjenester og mere.

Med hensyn til omsætning har Walmart konsekvent klaret sig bedre end Amazon. I regnskabsåret 2020 rapporterede Walmart en omsætning på $524 milliarder, mens Amazon rapporterede om en omsætning på $386 milliarder. Det er dog vigtigt at bemærke, at omsætningen alene ikke bestemmer en virksomheds samlede formue.

Når det kommer til markedsværdi, som er den samlede værdi af en virksomheds udestående aktier, går Amazon forrest. I oktober 2021 var Amazons markedsværdi omkring 1.6 billioner dollars, hvilket gør det til et af de mest værdifulde virksomheder i verden. Til sammenligning var Walmarts markedsværdi cirka 400 milliarder dollars.

FAQ:

Q: Hvad er omsætning?

A: Omsætning refererer til det samlede beløb, en virksomhed genererer fra sine forretningsaktiviteter, såsom salg af produkter eller tjenester.

Q: Hvad er markedsværdi?

A: Markedsværdi, også kendt som markedsværdi, er den samlede værdi af en virksomheds udestående aktier. Den beregnes ved at gange den aktuelle aktiekurs med antallet af udestående aktier.

Som konklusion, mens Walmart overgår Amazon med hensyn til omsætning, gør Amazons markedsværdi det til det rigere selskab. Begge virksomheder har deres styrker og fortsætter med at dominere detailbranchen på hver deres måde.