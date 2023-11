By

Er Walmart større end Amazon?

I detailgiganternes verden skiller to navne sig ud: Walmart og Amazon. Begge virksomheder har revolutioneret måden, vi handler på, men når det kommer til ren størrelse, hvilken tager så kronen? Lad os dykke ned i tallene og se, hvem der kommer øverst.

Slaget om Titanerne

Walmart, grundlagt i 1962 af Sam Walton, har længe været en dominerende kraft i detailbranchen. Med sit store netværk af fysiske butikker blev virksomheden hurtigt et kendt navn. I de senere år har Amazon dog vist sig som en formidabel konkurrent, der har forstyrret den traditionelle detailhandel med sin online markedsplads og innovative tjenester.

Size Matters

Når man sammenligner størrelsen af ​​disse detailgiganter, er det vigtigt at overveje forskellige faktorer. Med hensyn til omsætning har Walmart stadig føringen. I 2020 rapporterede virksomheden en svimlende $559 milliarder i omsætning, hvilket gør det til verdens største detailhandler. Amazon rapporterede på den anden side 386 milliarder dollars i omsætning i samme periode.

Indtægter alene fortæller dog ikke hele historien. Amazons markedsværdi, som repræsenterer den samlede værdi af dets udestående aktier, overgik Walmarts i 2015. Fra 2021 er Amazons markedsværdi på omkring 1.7 billioner dollars, mens Walmarts er cirka 400 milliarder dollars. Dette indikerer, at investorer opfatter Amazon som havende større vækstpotentiale og fremtidig værdi.

FAQ

Q: Hvad er omsætning?

Omsætning refererer til det samlede beløb, en virksomhed genererer fra sine forretningsaktiviteter, såsom salg af produkter eller tjenester.

Q: Hvad er markedsværdi?

Markedsværdi, ofte omtalt som markedsværdi, er den samlede værdi af en virksomheds udestående aktier. Den beregnes ved at gange den aktuelle aktiekurs med antallet af udestående aktier.

Q: Har Walmart en online tilstedeværelse?

Ja, Walmart har foretaget betydelige investeringer i sine e-handelsaktiviteter for at konkurrere med Amazon. Virksomheden tilbyder online shopping og har udvidet sine leverings- og afhentningstjenester.

Q: Har Amazon fysiske butikker?

Mens Amazon startede som en online markedsplads, har den også begivet sig ud i fysisk detailhandel. Virksomheden driver Amazon Go-butikker, Amazon Books og købte Whole Foods Market i 2017.

I Konklusion

Mens Walmart stadig regerer med hensyn til omsætning, indikerer Amazons markedsværdi og online dominans dets potentiale for fremtidig vækst. Begge virksomheder fortsætter med at innovere og tilpasse sig det skiftende detaillandskab, hvilket sikrer, at kampen om detailhandelens overherredømme forbliver hård.