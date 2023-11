Er den nye helvedesild bedre end den gamle?

I de senere år er en ny helvedesildsvaccine blevet introduceret, hvilket har sat gang i en debat blandt både læger og patienter. Helvedesild, også kendt som herpes zoster, er en smertefuld virusinfektion forårsaget af varicella-zoster-virus, den samme virus, der forårsager skoldkopper. Det påvirker millioner af mennesker verden over, især dem over 50 år. Introduktionen af ​​en ny vaccine har rejst spørgsmål om dens effektivitet sammenlignet med den gamle.

Den gamle helvedesildsvaccine, kendt som Zostavax, blev først godkendt i 2006. Det var en levende svækket vaccine, hvilket betyder, at den indeholdt en svækket form af virussen. Mens det var effektivt til at reducere risikoen for helvedesild med omkring 51 %, faldt dets effektivitet over tid, hvilket førte til udviklingen af ​​en ny vaccine.

Den nye helvedesildsvaccine, kaldet Shingrix, blev godkendt af FDA i 2017. I modsætning til Zostavax er Shingrix en ikke-levende vaccine, hvilket betyder, at den ikke indeholder nogen levende virus. I stedet indeholder det et protein, der hjælper med at booste immunsystemets reaktion på varicella-zoster-virussen. Undersøgelser har vist, at Shingrix er mere end 90 % effektiv til at forebygge helvedesild og dens komplikationer.

FAQ:

Q: Hvem skal få helvedesildsvaccinen?

A: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) anbefaler, at voksne i alderen 50 år og ældre bør få helvedesildsvaccinen, uanset om de har haft helvedesild før.

Q: Hvor mange doser af den nye helvedesildsvaccine er påkrævet?

A: Den nye helvedesildsvaccine, Shingrix, gives i to doser. Den anden dosis indgives 2 til 6 måneder efter den første dosis.

Q: Er der nogen bivirkninger af den nye helvedesildsvaccine?

A: Som enhver anden vaccine kan den nye helvedesildsvaccine forårsage bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger omfatter smerter, rødme eller hævelse på injektionsstedet samt muskelsmerter, træthed og hovedpine. Disse bivirkninger er normalt milde og forsvinder af sig selv inden for få dage.

Som konklusion har den nye helvedesildsvaccine, Shingrix, vist sig at være mere effektiv til at forebygge helvedesild sammenlignet med den gamle vaccine, Zostavax. Dens ikke-levende formulering og høje effektivitet gør det til et foretrukket valg for voksne i alderen 50 år og ældre. Det anbefales dog altid at konsultere en sundhedsperson for at bestemme den bedste fremgangsmåde baseret på individuelle helbredstilstande og sygehistorie.