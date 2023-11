Er Google Nest Hub værd at købe?

Når vi går ind i feriesæsonen, spekulerer mange mennesker på, om Google Nest Hub stadig er et godt køb i sin nuværende tilstand. I løbet af det seneste år har der været flere fjernelse af funktioner end tilføjelser til Nest Hub og Hub Max. Men på trods af disse ændringer er der stadig masser af grunde til, at Nest Hub er værd at overveje.

En af hovedårsagerne til at købe Nest Hub er dens funktionalitet som musikstreamingenhed og Google Home-controller. Hvis du primært leder efter en enhed, der kan afspille musik og styre dine smarte hjemmeenheder, er Nest Hub en god mulighed, især når den er nedsat.

2. generations Nest Hub fra 2021, normalt prissat til $99.99, er i øjeblikket tilgængelig for $49.99. Den tilbyder alle de væsentlige funktioner og kan nemt opfylde dine behov for musikstreaming og smart home control. 2019 Nest Hub Max er på den anden side prissat til $129 fra $229 og tilbyder bedre højttalere, et kamera, en større skærm og yderligere funktionalitet som et altid tændt ur og lejlighedsvis videoafspilning.

En bekymring er dog, at Google ikke har leveret meningsfulde opdateringer eller afsløret fremtiden for Assistant til Nest Hub. Smart Display UI er stort set uændret, og der er mangel på innovation eller nye funktioner sammenlignet med andre lignende enheder på markedet.

Ydermere har der været klager over, at Assistant bliver "dummere" med tiden i stedet for at forbedre sig. Googles nuværende fokus ser ud til at være på $499 Pixel-tabletten, men Nest Hub har stadig en plads på markedet på grund af dens lavere pris og overkommelighed.

Selvom det er usandsynligt, at Google vil frigive en ny Fuchsia-drevet Nest Hub når som helst snart, er det vigtigt for dem at opgradere Assistant for at gøre den mere samtaleagtig og bedre til at forstå brugerkommandoer. Dette ville hjælpe med at holde Nest Hub konkurrencedygtig og løse nogle af bekymringerne om dens funktionalitet.

Som konklusion, på trods af manglen på væsentlige opdateringer og funktioner, kan Nest Hub stadig være et værdifuldt køb for dem, der primært leder efter en musikstreamingenhed og smart home controller. Google er dog nødt til at investere i at forbedre Assistants muligheder for at sikre den langsigtede levedygtighed af Nest Hub og dens omdømme på markedet.

FAQ

1. Kan Nest Hub styre smartenheder til hjemmet?

Ja, Nest Hub giver dig mulighed for at styre smarte hjemmeenheder fra forskellige producenter.

2. Hvad er hovedfunktionerne i Nest Hub?

Nest Hub tilbyder funktioner som musikstreaming, smart home control, diasshow, timer/alarmfunktioner og vejropdateringer.

3. Kommer der snart en nyere version af Nest Hub?

Det er usandsynligt, at en ny Fuchsia-drevet Nest Hub vil blive frigivet i den nærmeste fremtid. Google er mere fokuseret på andre enheder som Pixel Tablet.

4. Bliver assistenten bedre med tiden?

Nogle brugere har rapporteret, at Assistant bliver "dummere" med tiden i stedet for at blive bedre. Google skal arbejde på at gøre assistenten mere samtalefuld og bedre til at forstå brugerkommandoer.

5. Skal eksisterende højttalere og skærme udfases?

Det er usandsynligt, at Google afslutter supporten til eksisterende højttalere og skærme i den nærmeste fremtid, da de er meget udbredt, og en ophør af support kan skade virksomhedens omdømme.